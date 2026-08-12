Bilkent Hastanesi'nde Organ Nakli Artışı - Son Dakika
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Bilkent Hastanesi'nde Organ Nakli Artışı

Bilkent Hastanesi\'nde Organ Nakli Artışı
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Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2026'nın ilk 7 ayında 49 organ, 302 kornea nakli yapıldı.

ANKARA Bilkent Şehir Hastanesi'nde yılın ilk 7 ayında 49 solid organ ve 302 kornea nakli gerçekleştirildi. Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Levent Öztürk, organ naklinde en önemli hız kısıtlayıcı basamağın organ bağışı olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır beklemektedir. Yeter ki organ bulalım" dedi.

Türkiye'nin en önemli hastanelerinden Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2026 yılının ilk 7 ayında 25 karaciğer, 19 böbrek, 3 akciğer ve 2 kalp olmak üzere toplam 49 solid organ nakli gerçekleştirildi. Aynı dönemde 302 kornea nakli yapıldı. Son 1 ayda ise 8 karaciğer, 9 böbrek ve 1 akciğer nakli olmak üzere toplam 18 solid organ nakli gerçekleştirildi. Kornea nakillerinin sayısı ise 57 oldu. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk ile nakil birimlerinin sorumlu hekimleri Prof. Dr. Birol Bostancı, Doç. Dr. Sedat Taştemur, Doç. Dr. Mehmet Furkan Şahin, Prof. Dr. Ümit Kervan ve Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, hastanede düzenlenen basın toplantısında, nakil faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 4 bin 50 yatak kapasitesi bulunan hastanede günde yaklaşık 800 ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, organ ve doku naklinde de önemli bir merkez olduklarını söyledi.

'4 ORGAN NAKLİNİ AYNI ANDA YAPABİLİYORUZ'

Öztürk, Temmuz ayı içerisinde nakil sayısında çok önemli bir artış olduğunu vurgulayarak, "Hastanemiz aynı zamanda bir organ ve doku nakli merkezi. 4 solid organın naklini aynı anda gerçekleştirecek ekibimiz var. Kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer naklini gerçekleştirebiliyoruz. Doku naklinde de kornea naklini yapıyoruz. Çok sayıda organ nakli vakasını bugüne kadar açıldığından bu yana gerçekleştirdik. Ekiplerimiz bu alanda tecrübeli. Hepinizin bildiği gibi organ naklinde en önemli unsur, esas hız kısıtlayıcı basamak organ bağışının yapılmamasıdır. Bu toplantı vesilesiyle de biz tüm halkımıza tekrar sesleniyoruz. Organ bağışı konusunda gerekli hassasiyet ve önemi gösterirlerse Türkiye'nin sağlık altyapısı, hastanemizin altyapısı bunu gerçekleştirmeye müsait. Ekiplerimiz her zaman gece gündüz 7 gün 24 saat her türlü organ ve doku naklini yapmak üzere hazır beklemektedir. Yeter ki organ bulalım" değerlendirmesinde bulundu.

2026 yılı içerisinde; kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer dahil olmak üzere 49 nakil gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, "Organ naklinde geçmiş yıllara göre yaptığımız vakalarda artış var. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu önderliğinde online organ bağışı sistemi aktive oldu. Belki de onun bir yansıması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bilkent Hastanesi'nde Organ Nakli Artışı - Son Dakika

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