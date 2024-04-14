Bingöl Üniversitesi Rektörü: Diş hastanesi tamamlandığında aynı anda 102 kişi tedavi görebilecek

Sağlık

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak: "Diş hastanesi tamamlandığında aynı anda 102 kişi tedavi görebilecek"

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, yapımı devam eden diş fakültesiyle ilgili, "Diş hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerimiz özellikle 4 ve 5'inci sınıfları da artık buraya taşımış olacağız. Hem öğrencilerimiz için çok güzel bir staj imkanı bulmuş olacağız hem de aynı anda 102 kişinin tedavi görebileceği, 102 ünitelik hastanemizle sadece Bingöl'e değil komşu illere de hizmet verebileceğiz" dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 15 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden diş fakültesi ve bağlantılı olarak diş hastanesiyle ilgili bilgiler verdi. Söz konusu hastanenin tamamlanmasıyla Bingöl'den diş sağlığıyla ilgili çevre illere gidenlerin buraya gelebileceğini belirten Çapak, 102 kişinin aynı anda tedavi görebileceğini belirtti.

Rektör Çapak, "Diş Fakültemiz bir göreve başladıktan sonra açıldı. Aşağı yukarı 5 yıl oldu, ilk mezunlarımızı verdik diş fakültesinden. Tabi diş fakültesine biz öğrenci alırken hastaneyi kurma çabalarımız devam ediyordu. Ankara'da yaptığımız görüşmeler neticesinde bir binanın altını dönüştürmek yerine, bağımsız bir binanın yapılması fikri öne çıktı. Ondan dolayı biraz gecikmeli de olsa diş hastanemizi geçen yıllarda başlattık. İnşallah çok yakın zamanda bitmiş olacak. Çünkü iki bloktan oluşuyor, bir bloğun çatısı takıldı, diğeri devam ediyor. Yaza kadar da bize teslim edileceği bildirildi. 15 bin metrekarelik bir hastane. Bu hastane hem öğrencilerimiz için çok kıymetli, uygulama alanı için çok kıymetli. Bizim diş fakültemizin 4 ve 5'inci sınıfları üniversitemizin hastanesi tamamlanmadığı için Malatya'da eğitim görüyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimiz nitelik bir şekilde yetişiyor. Diş hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerimiz özellikle 4 ve 5'inci sınıfları da artık buraya taşımış olacağız. Hem öğrencilerimiz için çok güzel bir staj imkanı bulmuş olacağız hem de aynı anda 102 kişinin tedavi görebileceği, 102 ünitelik hastanemizle sadece Bingöl'e değil komşu illere de hizmet verebileceğiz. Bingöl'de diş sağlığıyla ilgili yeterli imkan olmadığı için buradaki hemşerilerimiz komşu illere gitmek zorunda kalıyorlar. Diş tedavisi de bir günlük tedavi değildir, birkaç defa gitmek gerekiyor. Bunun maddi külfetleri de olabiliyor. Bunları da minimum dereceye indirmiş olacağız. Bingöl'e, komşu illere ve isteyen herkese üniversitemiz bünyesinde çok güzel imkanlarla diş sağlığıyla ilgili hizmet verme imkanı bulmuş olacağız" diye konuştu.