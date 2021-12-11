Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım - Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen mRNA bazlı Covid-19 aşısı Comirnaty ile hem şöhrete kavuşan hem de milyonlarca insanın ölmesini engelleyen isimlerin başında gelen Uğur Şahin son dönemde hakkında ortaya çıkan "Kendisi aşı olmadı" iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

GANDHİ'NİN SÖZLERİNİ ALINTILADI

Kişisel LinkedIn hesabı üzerinden aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Uğur Şahin, paylaşımında Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Mahatma Gandhi'nin sözlerine de kullandı. Şahin, 3 doz koronavirüs aşısı olduğunu açıklarken, İngilizce yazdığı metinde Gandhi'nin, "Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur" sözlerine yer verdi. Şahin mesajının devamında, "Birkaç aydır arkadaşlarım, bu yanlış söylentileri ele almak için, aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşamam için beni zorluyorlardı. Şimdiye kadar kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim. İletişimimin bilimsel şeffaflığa katkıda bulunması ve veriler, gerçekler ve iç görüler sağlaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"AŞI OLMAMAKTA YANLIŞ BİLGİNİN ETKİSİ ÇOK"

Şahin, koronavirüs aşısı olmayan bir arkadaşının 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendikten sonra bu paylaşımı yapmaya karar verdiğini söyledi. Şahin, paylaşımını şu sözlerle noktaladı: "İnsanların farklı, kişisel nedenleri vardır. Bununla birlikte, en yaygın temel neden, genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor. Korku rasyonel değildir, ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır. Gerçekleri ve rakamları kullanarak korkuyla savaşmak zordur. Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla bizzat mücadele edenlere ulaşmak için 2021 başlarında koronavirüs aşımı gösteren bir fotoğraf paylaşmak istiyorum."

BIONTECH SÖZCÜSÜ DE AÇIKLAMIŞTI

Diğer yandan daha önce BioNTech sözcüsü de Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı olduğunu duyurmuştu. Şahin de hem kendisinin hem de eşi ve BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci'nin üç doz BioNTech/ Pfizer aşısı olduğunu açıkladı.