Biruni Üniversitesi'nde Uluslararası İşbirliği

Sağlık

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Moskova Bölgesi Araştırma ve Klinik Enstitüsü (MONIKI) heyetini ağırladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın köklü sağlık kuruluşlarından MONIKI heyeti, sağlık alanındaki yenilikleri paylaşmak ve iki kurum arasındaki işbirliği potansiyellerini keşfetmek üzere Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti.

MONIKI heyetini, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Yüksel, Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal ve Rektör Danışmanı Pınar Elbasan Aydın misafir etti.

Ziyaret sırasında, hastanenin deneyimli doktorları tarafından gerçekleştirilen sunumlarla, özellikli araştırmalar, klinik uygulamalar ve multidisipliner tedavi modelleri üzerinde durularak, hastanenin modern altyapısı, yenilikçi sağlık hizmetleri ve akademik başarıları, MONIKI heyetine tanıtıldı.

Ziyaretin, sağlık alanında ortak projeler geliştirme ve bilgi paylaşımını artırma adına önemli bir adım olduğu vurgulanarak, Biruni Üniversitesi'nin uluslararası işbirliklerini desteklemeye ve sağlık alanındaki küresel gelişmelere katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

MONIKI heyeti, Biruni Üniversitesi'nin altyapısından ve akademik vizyonundan etkilendiklerini belirterek, gelecekteki işbirlikleri konusunda heyecan duyduklarını aktardı.

Ziyaret, iki kurum arasında güçlü bir iletişim ve işbirliği temellerinin atıldığı bir programla sona erdi.