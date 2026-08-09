Biyogüvenlikte Yeni Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı

Hayvancılıkta biyogüvenliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla 24 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuata ilişkin bilgilendirme toplantısı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı ve Epidemiyoloji Daire Başkanı Hüseyin Eş, Bakanlık uzmanları, Muğla genelindeki İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personel ile yetiştiricilerin katıldığı toplantıda, yeni mevzuat kapsamında uygulanacak süreçler ele alındı.

Toplantıda, "Saha Hazırlığı ve Biyogüvenlik" başlığı altında işletmelerde uygulanması gereken biyogüvenlik tedbirleri, saha hazırlığına ilişkin uygulama adımları, teknik detaylar ve süreç yönetimi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

"Ari Statü ve Üretici Yükümlülükleri" başlığında ise işletmelerin hastalıktan ari statüye geçiş süreçleri, mevzuat kapsamında belirlenen kriterler ve yetiştiricilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler anlatıldı. Toplantıda yetiştiriciler ve teknik personel tarafından yöneltilen sorular, Bakanlık uzmanları tarafından yanıtlandı.

Hayvan sağlığının korunması, biyogüvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Yeni Hastalıktan Ari İşletme Modeli" kapsamında düzenlenen toplantıda, yeni mevzuatın sahada etkin ve doğru şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, yeni uygulama ile işletmelerde biyogüvenlik standartlarının yükseltilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.