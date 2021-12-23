Böbrek ağrısı yaşayan kadının imdadına UMKE ekibi yetişti - Son Dakika

Böbrek ağrısı yaşayan kadının imdadına UMKE ekibi yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta şiddetli böbrek ağrısı yaşayan 56 yaşındaki kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir metreyi bulan karda zorlu mücadele veren ekipler, hastaya ulaşmayı başardı. Ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Terzi köyünde yaşayan 56 yaşındaki Havva Gül, şiddetli böbrek ağrısı yaşayınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye hareket eden sağlık ekipleri kentte aşırı yağan kar sebebiyle ilerleyemedi. Bunun üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Arazili araçla zorlu bir göreve daha başlayan UMKE ekipleri bir metreyi bulan karda hastaya ulaşmayı başardı. Hastanın evine kadar giden ekipler, UMKE aracına bindirdikleri hastayla birlikte dönüş yoluna geçti. Köy girişine kadar gelen ekipler hasta Havva Gül'ü başarılı bir şekilde ambulans ekibine teslim etti.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan hasta, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken UMKE ve ambulans ekiplerinin yoğun karda zorlu mücadelesi devam ediyor.