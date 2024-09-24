Böbrek Sağlığı İçin Su Tüketimi Önerisi - Son Dakika
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Sağlık

Böbrek Sağlığı İçin Su Tüketimi Önerisi

Böbrek Sağlığı İçin Su Tüketimi Önerisi

Prof. Dr. Kalyoncu, çocukların güne su ile başlaması ve suyun gün içinde düzenli tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

24.09.2024 12:53
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu, "Çocuklar güne bir bardak suyla başlasın, gün içinde tüketeceği sıvıyı sabahtan itibaren belli saatlere kadar tüketsin, daha sonra tüketmesini istemiyoruz." dedi.

Prof. Dr. Kalyoncu, su içmenin yararları ve böbrek sağlığı üzerine AA muhabirine, tüm organların iyi çalışabilmesi için suya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Su içmenin yararlarının çok fazla bilinmediğini dile getiren Kalyoncu, "Su içmek tüm vücudumuz için gerekli olmakla birlikte cildimiz, bağırsaklarımız ve böbreklerimiz için ayrıca önemlidir. Yeterince sıvı tüketilmediğinde cildimiz erken yaşlanır, ciddi kabızlık sorunu yaşayabiliriz ve böbrek yetmezliği gelişebilir." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, küresel ısınmayla her geçen gün sıcaklıkların arttığı günümüzde yeterince su tüketiminin daha da önem kazandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcakların da artmasıyla yakın geçmişte ve halen yeterli sıvı almadıkları için böbrek yetmezliği nedeniyle yatırdığımız hastaların sayısında artış yaşamaktayız. Akut böbrek yetmezliği geçiren bir hasta ileride kalıcı böbrek yetmezliği gelişme riski ile karşı karşıya kalabileceğinden yakın izlenmesi gereken hasta durumuna gelebilir. İşte bu yüzden 'suyu ne kadar seviyorsanız böbreğinizi de o kadar seviyorsunuz demektir' diyoruz."

"Böbreğinizi seviyorsanız güne bir bardak su ile başlayın"

Gerektiğinden fazla su tüketiminin de istenen bir durum olmadığına dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Günlük almamız gereken sıvı miktarı yani suyun yanı sıra içtiğimiz tüm sulu gıdalar erişkinler için 2-3 litre civarıdır. Çocukların farklı yaş gruplarında bu miktar değişmektedir. Aynı zamanda gün içinde daha hareketliysek çok terliyorsak ya da yüksek ateş durumlarında içmemiz gereken sıvı miktarı artacaktır. Vücuttan fazlaca sıvı kaybının olduğu aşırı kusma ve ishal gibi durumlarda daha fazla sıvı tüketmeliyiz. Tüketemediğimiz durumda damardan serum takılması gerekebilmektedir. "

Kalyoncu, sıvı derken su ve tüketilen tüm sulu gıdalardan söz ettiklerini belirterek, "Tükettiğimiz sıvının büyük kısmı su olmalıdır. Bunun dışında içtiğimiz çorba, ayran ve soda da bu sıvılar arasında olabilir. Fazla tüketilen karpuz, kahve ve çay gibi idrar söktürücü özelliği olan sıvıları, suyun yerini alamadığı için az miktarda tüketmeliyiz." dedi.

Bazı kişilerin su tüketiminde zorlandığını aktaran Kalyoncu, "Bunu arttırabilmek için aromalardan yararlanılabilir. Doğal olması açısından damak tadına göre suya birkaç saat öncesinde bırakılmış taze nane, maydanoz, zencefil, limon dilimi, kabuk tarçın ve tane karanfil gibi aromatik ürünler işe yarayabilir. 'Böbreğinizi seviyorsanız güne bir bardak su ile başlayın.' diyoruz." diye konuştu.

"Su tüketimini güne yaymak gerekiyor"

Prof. Dr. Kalyoncu, güne bir bardak su ile başlamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Genelde gün içinde fazla sıvı tüketilmeyip akşama doğru sıvı tüketimi artabiliyor. O zaman da tabii aslında bedene dinlenmesi gereken saatlerde iş verilmiş oluyor. Yani gece tuvalete kalkmalar oluyor ya da çocuklarda eğer iyi yönetilmezse altına kaçırmalar olabiliyor. O yüzden su tüketimini güne yaymak gerekiyor." diye konuştu.

Bu nedenle güne bir bardak su ile başlanmasının önem arz ettiğine işaret eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Belli saatten sonra da artık ne katı ne sıvı tüketimi olmasın. Çünkü katı tüketirse sıvı tüketmek isteyecek, onun da geceye yansıması olacak. Sonuçta bedenin dinlenmesi gereken saatte bir şeyler yiyip içmek aslında bedene zarar. O nedenle çocuk güne bir bardak suyla başlasın, gün içinde tüketeceği sıvıyı sabahtan itibaren belli saatlere kadar tüketsin, daha sonra tüketmesini istemiyoruz. Böbreğin de rahat edebilmesi için çocuk yatağa girmeden önce mutlaka tuvalete gitsin istiyoruz."

Kalyoncu, okul dönemine yönelik de tavsiyede bulunarak, "Çocuklar okul dönemi boyunca su içmediği zaman bu kez içmesi gereken suyu akşama sarkmış oluyor. Okulda da içmezse o zaman akşama kalıyor ya da yetersiz sıvı tüketmiş oluyor. Bu çok çok önemli." dedi.

Yeterince sıvı tüketebilmeleri için suluklarının tam dolu olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "Yeterince su verilmesi gerekiyor ve onu aralıklı olarak yani yudum yudum içmek en doğrusu. Bazen böyle bir bardak iki bardak peş peşe su içiliyor. Aslında susayarak su içmek doğru değil. Susamadan, yudum yudum aralıklı olarak su içilmesi vücuda daha faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Böbrek, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

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