Bodrum içme ve kullanma suyu altyapısı çalışmalarında sona gelindi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da yürütülen içme suyu altyapı yatırımlarında sona yaklaşıldı. Vatandaşlara kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu temini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül sahada incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda devam eden çalışmalar çerçevesinde, Bodrum'un farklı noktalarında hayata geçirilen projelerin son durumu değerlendirildi. Genel Müdür Yılmaz Şengül, Torba Mahallesi'nde yeni inşa edilen manevra odası ile mekanik ekipmanları yerinde incelerken, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde Kuzey İsale Hattı'na su aktarımı sağlayacak depo ve mekanik imalatlarda da detaylı denetim gerçekleştirdi.

Tamamlanan işleri devreye alma öncesinde yapılan kontrollerle sistemin güvenli ve sorunsuz şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların tamamlanarak hizmete alınmasının ardından Bodrum Yarımadası genelinde içme suyu arzının daha güçlü, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı ifade edildi. - MUĞLA