Bodrum içme ve kullanma suyu altyapısı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum içme ve kullanma suyu altyapısı çalışmalarında sona gelindi

Bodrum içme ve kullanma suyu altyapısı çalışmalarında sona gelindi
19.06.2026 09:22  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu temini için yürütülen altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, saha incelemeleri yaparak projelerin son durumunu değerlendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da yürütülen içme suyu altyapı yatırımlarında sona yaklaşıldı. Vatandaşlara kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu temini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül sahada incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda devam eden çalışmalar çerçevesinde, Bodrum'un farklı noktalarında hayata geçirilen projelerin son durumu değerlendirildi. Genel Müdür Yılmaz Şengül, Torba Mahallesi'nde yeni inşa edilen manevra odası ile mekanik ekipmanları yerinde incelerken, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde Kuzey İsale Hattı'na su aktarımı sağlayacak depo ve mekanik imalatlarda da detaylı denetim gerçekleştirdi.

Tamamlanan işleri devreye alma öncesinde yapılan kontrollerle sistemin güvenli ve sorunsuz şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların tamamlanarak hizmete alınmasının ardından Bodrum Yarımadası genelinde içme suyu arzının daha güçlü, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bodrum, Sağlık, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bodrum içme ve kullanma suyu altyapısı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
İHA saldırısı Moskova’yı yangın yerine çevirdi Bilanço hayli ağır İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:17
TRT’de bir skandal daha Dünya Kupası’nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
08:03
ABD ile İran arasında yeni kriz mi Görüşmeler başlamadan ertelendi
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi
07:41
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 09:26:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum içme ve kullanma suyu altyapısı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.