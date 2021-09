Bölgede yapılmayan boyun omuriliği daralması ameliyatı Mardin'de gerçekleştirildi - Son Dakika

Bölgede yapılmayan boyun omuriliği daralması ameliyatı Mardin'de gerçekleştirildi

MARDİN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde boyun omuriliği daralması ameliyatı ilk kez Mardin'de gerçekleştirildi.

Boyun omiriliği daralması ciddi kayıplara neden olan bir hastalık olmakla birlikte ameliyatının da ciddi riskleri taşıdığı bilinmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmayan servikal korpektomi ameliyatı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Opr. Dr. Tuğberk Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

Boyun bölgesinde bizim servikal bölge diye tabir ettiğimiz servikal bölgede omuriliğe kemik ve komşu elemanların baskı yapması sonucunda hastalarda meydana gelen kollarda uyuşukluk, güçsüzlük, yürüme bozukluğu ile ileri evrelerinde devam eden bir hastalık sonucunda yapılan ameliyat olduğunu belirten Opr. Dr. Özdemir, "Bu ameliyatta yaptığımız, boyun bölgesinden oradaki damarları ve sinirleri geçilerek omurgaya ulaşılıyor öncelikle. Daha sonra ise oradaki servikal yani boyun omurgalarından bir tanesi çevre elemanlarla birlikte çıkarılıyor ve omurilik üzerindeki baskı kaldırılıyor. Daha sonra onun yerine titanium bir tane kafes koyularak diğer omurgalara sabitlenerek, orada bir stabilizasyon ve çökme engellemek için bir sistem kuruluyor. Çalıştığımız bölge itibariyle son derece riskli bir ameliyattır. Çünkü boyun bölgesinde ciddi damarların şah damarı gibi büyük sinirlerin olduğu bir bölgedir. Bunları geçip omurgaya ulaşmak son derece riskli bir faktör olup, daha sonrasında omurgayı ve çevre elemanları çıkarırken yaptığımız bir yanlış hareket hastanın başına ciddi komplikasyonlar getirebilir" dedi.

Ameliyatın olmaması dahilinde olabilecek sıkıntıları aktaran Opr. Dr. Özdemir, "Omurgadan su gelmesi, kollarda, bacaklarda güçsüzlük, bu felçe kadar götürülebilecek bir komplikasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Bu ameliyat olmazsa hastalık riski olarak ilk başta zaten kollarda güçsüzlük ve bir şey tutamadığı için hastalık bu şekilde devam ediyor yürüme bozukluğu ve bu şikayetler artarak tekrardan aynı komplikasyonlar başımıza gelme ihtimali mevcuttur" diye konuştu.

Ameliyat olup şu an çok rahat olduğunu söyleyen 61 yaşındaki Sevim Dağtekin, "Şu an çok rahatım. Önceden zaten ne ellerim bir şey tutuyordu ne yürüyordum. Yani eskisi gibi kalkamıyor ve oturamıyordum. Şimdi çok rahatım, doktoruma çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Geceleri yatamıyordum. Yastığı sürekli döndürüyordum, rahat değildim. Sabahları kalkıyordum, ellerim uyuşuyordu, ellerimi açamıyordum. Bir de yürümemde bir değişiklik olmuştu. Zaten fark ediyordum. Şu an çok iyiyim Allah'a şükür. Bardak elimden kayıp düşüyordu. bulaşık yıkarken tabaklar elimden düşüyordu" şeklinde konuştu.