Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor - Son Dakika
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Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor

28.02.2022 10:14

Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor24 bölge halkına hizmet veriyor.

Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor

ERZURUM Erzurum Şehir Hastanesinde hizmet veren Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor. Hemen her tahlilin yapılabildiği merkezde 15 uzman ve 55 yardımcı personel görev yapıyor.

Şehir Hastanesi Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarına giren İHA ekibi günlük binlerce testin yapıldığı klinikte dijital çalışmaları yerinde görüntüledi.

Erzurum Şehir Hastanesi Biyokimya Sorumlusu Prof. Dr. Konca Altınkaynak ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Eda Demirkan yapılan çalışmaları anlattı.

Erzurum Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Eda Demirkan, "5 yıldır Erzurum Şehir Hastanesinde Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Erzurum Şehir Hastanesi olarak hizmet veriliyor. Bulunduğumuz alan hastanenin Mikrobiyoloji bölümü, burada tüm mikrobiyolojiyi kapsayan testler yapılıyor. Bakteri tanımlanması, antibiyogram, PSR testleri, hepatit testler, alerjik testler, bu çalışmaların yanı sıra da dünyada ve ülkemizde beliren pandemiden dolayı hastanemizde Covit-19 PSR Laboratuvarı açtık ki bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Bu bölümde günlük bin kapasite çalışması ile hizmet veriliyor" diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi Biyokimya Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Konca Altınkaynak ise "Sorumluluk alanımızda bulunan laboratuvar Doğu Anadolu'nun en büyük kapasiteye sahip laboratuvarıdır. Laboratuvar yaklaşık olarak Bin 500 metre kare alanı kapsıyor, hastanemizde 2 adet Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda Minoloji, Hematoloji testleri çalışılıyor, pandemiden dolayı günlük işleme kapasitesi 3 bin civarında, aslında laboratuvarın günlük işleme kapasitesi bunun üzerindedir. Laboratuvarımızda özellikli olarak Denetimli Serbestlikle ilgili yetkili kurum olduğumuzdan idrarlı veya yasaklı madde analizleri yapılıyor, lösemi tanısında kullanılan sistemlerde işleniyor hastane olarak Erzurum ve bölgeye hizmet vermek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Her 2 laboratuvarda 15 uzman doktor, 55 yardımcı personel görev yapıyor.

Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor
Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor
Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor

YORUMLAR
500
Turkovac vurulanlarda yan etki yok Turkovac vurulanlarda yan etki yok

İhlas Haber Ajansı, Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bölgenin en büyük merkezi... Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 7-24 bölge halkına hizmet veriyor - Son Dakika


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