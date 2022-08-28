Bolu'da çocuklar genel anestezi yöntemiyle diş tedavisi olabilecek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde, diş tedavisinden korkan çocuklara yönelik genel anestezi yöntemiyle tedavi uygulamasına başlandı.

Fakültenin Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sağdıç, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların diş tedavisinden korkmamalarını sağlamak ve tedaviye meyilli hale getirmek olduğunu vurguladı.

Gerekli olmadıkça genel anestezi uygulamadıklarının altını çizen Sağdıç, ilk hedeflerinin çocuk hastaları koltukta tedavi etmek olduğunu ifade etti.

Koltukta tedavisi mümkün olmayan bazı hastaları, BAİBÜ Tıp Fakültesindeki anestezi uzmanlarından destek alarak gerekli tetkikleri yaptıktan sonra genel anestezi yöntemiyle tedavi ettiklerini aktaran Sağdıç, genellikle 0-15 yaş arası çocuk hastaları tedavi uyguladıklarını ancak bazı özel durumlarda restoratif bölümünün desteğiyle 15 yaşından büyük çocukları da tedavi edebildiklerini bildirdi.

Tedavi süresinin bu yöntemle hastaların durumuna göre genellikle 1-3 saat arası sürebildiğine işaret eden Sağdıç, tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının aynı gün taburcu edildiğini belirtti.

Bu yöntemin kendi içinde riskleri olduğunu ancak BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesinde bu tür operasyonların yüksek güvenlikli şartlarda yapılmasından dolayı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını vurgulayan Sağdıç, genel anestezi sayesinde Bolu ve çevre illerdeki çocuk hastaların tedavi edildiğini, kentte bu alandaki önemli eksikliği giderdiklerini kaydetti.