Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı - Son Dakika
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Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı

13.06.2022 16:30

Boyabat ilçesinde açılan kolon kanseri bilgilendirme standında vatandaşlara test kitleri dağıtıldı.

Boyabat ilçesinde açılan kolon kanseri bilgilendirme standında vatandaşlara test kitleri dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Büyük Cami önünde açılan stantta, vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapılarak, test kiti dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, burada gazetecilere, kanser hastalığının tedavi edilebilir hastalık olduğunu söyledi.

Erken teşhis konusunda vatandaşları aydınlatmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan İnebeyli, şöyle konuştu:

"Açtığımız stantta kanser erken teşhis, özelikle de kolorektal kanserin erken teşhisini sağlayan kitleri dağıtıyoruz. Buradaki amacımız kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını, tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, yeter ki erken teşhis edilmesi gerektiğini vatandaşlarımıza hem anlatıyor hem de kitleri dağıtıyoruz. Kitlerin nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa sonucu bize bildirmelerini ve kendilerine yardımcı olacağımızı söylüyoruz."

Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı
Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı
Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı
Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı - Son Dakika
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