Brezilya Kıyılarında Köpekbalıklarında Kokain Tespiti - Son Dakika
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Brezilya Kıyılarında Köpekbalıklarında Kokain Tespiti

Brezilya Kıyılarında Köpekbalıklarında Kokain Tespiti

Bilim insanları, Brezilya kıyılarındaki köpekbalıklarında yaptıkları testlerde yüksek seviyede kokain bulduklarını açıkladı. Deniz biyologları tarafından yapılan çalışma, köpekbalıklarında kokain bulunduğunu ortaya koyan ilk araştırma oldu. Kokainin suya nasıl karıştığı henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, bu buluntuların hayvanlarda da insanlardakine benzer etkiler yarattığı gösteriliyor.

23.07.2024 17:04
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Bilim insanları, Brezilya kıyılarındaki köpekbalıklarına yaptıkları kokain testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Deniz biyologları, Rio de Janeiro açıklarındaki 13 Brezilya boz camgözü üzerinde yaptıkları testlerde, hayvanların kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain buldu.

Konsantrasyonları, suda yaşayan diğer canlılar için daha önce ölçülenden 100 kat daha yüksekti.

Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yürütülen çalışma, köpekbalıklarında kokain bulunduğunu ortaya koyan ilk araştırma oldu.

Kokainin suya, uyuşturucu üretilen yasa dışı laboratuvarlardan ya da uyuşturucu kullanıcılarının dışkısından karıştığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, kaçakçılar tarafından denizde kaybolan veya denize atılan kokain paketlerinin de bir kaynak olabileceğini, ancak bu ihtimalin daha düşük olduğunu söylüyor.

Leiria Polytechnic Üniversitesi Deniz ve Çevre Bilimleri Merkezi'nden zehir bilimci Sara Novais, Science dergisine yaptığı açıklamada, bu buluntuların son derece önemli ve endişelendirici olduğunu söyledi.

İncelenen bütün dişi köpekbalıkları hamileydi ve kokainin fetüslere etkisi henüz bilinmiyor.

Kokainin köpekbalıklarının davranışlarını değiştirip değiştirmediği hakkında bilgi sahibi olmak için yeni araştırmalar yapılması gerekiyor.

Yine de bu araştırma gösteriyor ki kokain hayvanlarda da insanlardakine benzer bir etki yaratıyor.

Geçtiğimiz yıl, İngiltere'nin güney kıyılarından toplanan deniz suyu örneklerinde, kokain kullanımından sonra karaciğerde üretilen benzoylecgonine dahil kimyasal bileşikler bulunmuştu.

Kaynak: BBC

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