Bu mesleği yapanların Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük - Son Dakika
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Sağlık

Bu mesleği yapanların Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük

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Bilim insanları, taksi ve ambulans şoförlerinin sürekli rota hesaplama eyleminin Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etki yarattığını belirledi. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, taksi şoförlerinin Alzheimer'dan ölüm oranının ülke genelindeki ortalamanın oldukça altında olduğu tespit edildi.

17.12.2024 13:57
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Bilim insanları, taksi ve ambulans şoförlerinin sürekli rota hesaplaması yapmasının Alzheimer'a karşı koruyucu etki yarattığını ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

ABD'de yapılan araştırmanın ölüm kayıtları analizinde, taksi şoförlerinin Alzheimer'dan ölüm oranı yüzde 1.03 olarak tespit edildi. Bu oran, ülke genelindeki yüzde 3.9'luk ortalamanın oldukça altında. Ambulans şoförlerinde ise oran daha da düşük: yüzde 0.74.

Daha önce Londra'daki taksi şoförleri üzerinde yapılan bir araştırma da benzer sonuçlar vermişti. Londralı taksicilerin hafıza merkezi olan hipokampüs bölgesinin özellikle gelişmiş olduğu belirlenmişti.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Anupam Jena, "Navigasyon ve mekansal işlemlerin sık kullanımı beyinde koruyucu etki yaratıyor olabilir" dedi.

Ancak UK Demantia Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Tara Spires-Jones farklı bir yorumda bulundu: "Çalışmadaki şoförlerin ortalama ölüm yaşı 64-67 iken, diğer mesleklerde bu 74. Daha uzun yaşasalardı Alzheimer görülebilirdi."

Uzmanlar, zihinsel aktivitenin azlığının Alzheimer riskini artırdığını, hastalığın demansın önde gelen nedeni olduğunu vurguluyor.

Bu mesleği yapanların Alzheimer\'a yakalanma riski daha düşük

Harvard Üniversitesi, Alzheimer Hastalığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu mesleği yapanların Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tarık yücel:
    Bulmaca çözün hafta sonları. en güzel zihinsel aktivitedir.... 5 0 Yanıtla
  • Tuncer Keleş:
    Her gün kitap okuyun düzenli olarak 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Deli yaa napagg şimdi taksi yada ambulansmi kullanalım eyy Allah'm yaa the end 2 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    onda ölmese bi tane cani çikip öldürüyo daha erken ölüyo türkiye burasi hastaliktan ve ecelden ölme ihtimalin düşük 1 0 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    12 yıl taksicilik yaptım beyin kanaması inme kalp kriz prostat kanseri aşırı sihara ve düzensiz beslenmeye bağlı akciğer kanseri de var bunları da bulun oturakım konuşalım.ey imamoğlu hukuksuz olarak iptal ettiğin şoför kartlarıyla aileleri mağdur ediyorsun hani herşey güzel olucaktı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu mesleği yapanların Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük - Son Dakika
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