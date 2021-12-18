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Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor? - Son Dakika

Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?

18.12.2021 13:03
Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?

Belçika'nın Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'ndeki araştırmalarda, Covid-19'a yakalanan erkek hastalarda ortaya çıkan bir hayli sıra dışı bir yan etki tespit edildi.

Şiddetli bir bağışıklık tepkisi olabileceğini söyleyen araştırmacılara göre, bazı Covid-19 hastalarında kasların yüzde 60 oranına kadar şişebileceği ortaya çıkarıldı.

ENERJİ YAKITLARI KAYBOLUNCA KASLAR ŞİŞİYOR

Belçika'nın Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'nden ekibe göre, Covid-19'a karşı bağışıklık tepkisi, hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, enerji yakıtlarının kaybına yol açıyor. Bu durumun da vücutta daha fazla su oluşumuna ve dolaylı yoldan kasların 'şişmesine' neden olduğu belirlendi.

Semptomun keşfedilmesi, kas küçülmesinin kritik hastalarda daha yaygın bir komplikasyon olduğunu söyleyen araştırmacılar için de şok etkisi yarattı.

Yapılan araştırmalarda, 18 Covid-19 hastasından biyopsi alındı. Biyopsi sonucu 18 kişiden dördünün kaslarının normal seviyelerin üzerine çıktığını ve 'büyük ölçüde genişlediği' belirlendi.

GEÇİCİ BİR YAN ETKİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırma ekibinin başındaki Dr Toon Mostien, bu tür şişmenin kas liflerinin ölmesine yol açabileceğini, ancak boyuttaki artışın muhtemelen yalnızca "geçici bir etki" olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalarda, bir tür kas lifinin yüzde 62, diğerinin yüzde 32 oranında şiştiği belirlendi. Kalan 14 hastada ise 'ciddi ölçüde' kas kaybı gözlemlendi. Dr Mostein, "Tip 1 lifleri yüzde on bir ve tip 2 lifi yüzde 17 oranında küçüldü" dedi.

Katılımcıların yaş ortalamasının 69 olduğu ve çoğunluğu erkeklerin oluşturduğu bildirildi.

Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?

Koronavirüs, Covid-19, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor? - Son Dakika


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