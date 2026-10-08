Burgaz'daki çocuk hastanesiyle Trakya Üniversitesi sağlıkta kardeşlik köprüsü kurdu - Son Dakika
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Burgaz'daki çocuk hastanesiyle Trakya Üniversitesi sağlıkta kardeşlik köprüsü kurdu

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Burgaz\'daki çocuk hastanesiyle Trakya Üniversitesi sağlıkta kardeşlik köprüsü kurdu
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Trakya Üniversitesi, Burgaz'daki çocuk hastanesiyle işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle çocuk sağlığı alanında akademik, klinik ve mesleki işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve sürdürülebilir sağlık işbirliği kurulması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen imza töreninde, iki kurum arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında akademik, klinik ve mesleki işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ile sürdürülebilir sağlık işbirliği kurulması hedeflendi.

Trakya Üniversitesinin Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü "Kardeşlik Köprüleri Sağlık Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programda, projenin tanıtım videosu gösterildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin bilgi, beceri ve birikimiyle Balkan coğrafyasına katkı sunduğunu söyledi.

Kosova'dan sonra "Sağlıkta Kardeşlik Köprüleri" programının ikinci en önemli adımını Bulgaristan'la yaptıklarını belirten Hatipler, "Balkanlarda Sağlıkta Kardeşlik Köprüleri kurmak kardeşlik çizgisi içerisinde hep birlikte bilgi üretmek ve tedavi ortaya koymaktır. Bu kapsamda Trakya Üniversitesinin amiral gemisi durumunda olan Tıp Fakültesinin bilgi, birikim ve tecrübesi Balkanlar'a aktarılacaktır." dedi.

Hatipler, Sağlıkta Kardeşlik Köprüleri programının Balkan ülkelerinde yapılacak işbirlikleriyle süreceğini kaydetti.

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov da Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, protokol kapsamında Trakya Üniversitesinin tecrübe ve birikiminden yararlanacaklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise Tıp Fakültesi Hastanesinin hizmetlerine ilişkin bir sunum yaptı.

Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi Başhekimi Dr. Blagomir Zdravkov, protokol sayesinde yüksek teknolojiye sahip hastanenin en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi Başhekimi Dr. Blagomir Zdravkov tarafından imzalandı.

Törene, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Program, protokol üyeleri ve heyetlerin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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