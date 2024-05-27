Gaziantep Hastanesi\'nde tedavi edilen burkitt lenfoma hastası sağlığına kavuşuyor

Sağlık

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal tarafından tedavi edilen burkitt lenfoma hastası 6 yaşındaki Kaan Eymen Çakmak, adım adım sağlığına kavuşuyor.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ünal, burkitt lenfoma hastası Çakmak'ın geçmiş tanılarının titizlikle incelendiğini, düzenli tedavi ve yakın takiple tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Hastayla tanı takibi için başlayan yolculuklarının olumlu yönde sürdüğünü anlatan Ünal, hastalarının sadece fiziksel sağlıklarına değil, ruhsal sağlıklarına da önem verdiklerini kaydetti.

Çakmak'ın Galatarasaylı olduğunu aktaran Ünal, "Koyu bir Galatasaraylı olan Kaan Eymen'e hediye edilen forma ile mutlu olması, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili hastanın sağlık durumu hakkında ailesinin düzenli bilgilendirildiğini belirten Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalarıma hedef odaklı yaklaşımlarla tedavi uyguluyorum ve Kaan Eymen'in sağlık durumundaki olumlu gelişmeler memnuniyet verici. Tedavi sürecinde hastalarımızın moralini yüksek tutmak, iyileşme sürecine olumlu etki sağlıyor. Kaan Eymen'in ve ailesinin yüzünde görülen mutluluk ve heyecan, tüm klinik personelini sevince boğdu. Eymen'in sağlık mücadelesi, ailesinin desteğiyle birlikte hastane personelinin özverili çalışmasıyla destekleniyor. Her aşamada hastanın yanında olan ve tedavi sürecindeki her ilerlemeyi sevinçle karşılayan ekip, Eymen'in sağlığına kavuşması için azimle çalışıyor."

Medical Point Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de tüm hastaların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Şahin, "Bu mücadelede, sadece tıbbi tedavi değil, hastaların ve ailelerinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamak önceliğimizdir. Medical Point Gaziantep Hastanesi, Kaan Eymen gibi her hastanın yaşamını iyileştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor." görüşünü paylaştı.