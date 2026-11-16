Bursa Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde yürüyüş düzenledi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü\'nde yürüyüş düzenledi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde bando eşliğinde yürüyüş düzenledi. Diyabetli çocuklar, aileleri, kurum yöneticileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte mavi balonlar gökyüzüne uçurularak farkındalık mesajı verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığı pekiştirmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Tip 1 Diyabet Derneği iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve diyabete dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe diyabet rahatsızlığı bulunan çocuklar ve aileleri, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından koruyucu, önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı yaşamı desteklemeye yönelik düzenlenen etkinlikte diyabetin erken tanı, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altında tutulabileceği mesajı verildi. Fiziksel aktivitenin ve dengeli beslenmenin hastalığın yönetimindeki önemine de vurgu yapıldı. Programın sonunda diyabetli çocuklar ve katılımcılar, umudun simgesi olan mavi balonları gökyüzüne uçurdu.

Kaynak: İHA
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