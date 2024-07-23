Bursa'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları Bağışlandı

Sağlık

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki kadının organları yakınları tarafından bağışlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da yaşayan V.V, 13 Temmuz'da yaşadığı şiddetli baş ağrısı nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta hemen tedavi altına alındı. Bir süre sonra yoğun bakıma yatırılan hastanın, doktorların çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucunda ailesi, kadının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Bu kişinin operasyonla alınan böbrekleri ve korneaları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalırken, karaciğeri ise Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildi.