Bursa'da e-Doğum Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor - Son Dakika
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Bursa'da e-Doğum Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor

Bursa\'da e-Doğum Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
05.07.2026 12:47
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e-Doğum sistemi ile Bursa'da doğum tescil işlemleri hızla tamamlanıyor, kullanım oranı artıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişmesi amacıyla başlatılan e-Doğum uygulaması hakkında güncel verileri paylaştı. Bursa'daki kamu hastanelerinde başarıyla yürütülen e-doğum sistemi sayesinde, doğum yapan ailelerin nüfus müdürlüklerine gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, uygulamanın vatandaşlar tarafından artarak kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

Uygulamanın sahadaki kusursuz işleyişinde arka planda ciddi bir koordinasyon olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çetin, "Sağlık Bakanlığımızın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu değerli hizmetin, Bursa genelinde bu denli benimsenmesi ve sorunsuz ilerlemesi tesadüf değildir. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımızın koordinasyonu, süreci anlık takipleri ve hastanelerimizdeki özverili çabaları sayesinde sistemimiz güzel bir şekilde işlemektedir. Doğumun gerçekleştiği andan itibaren sağlık personelimiz bilgileri hızla sisteme giriyor ve ebeveynlerin onayıyla tescil işlemleri elektronik ortamda tamamlanıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm yöneticilerimize ve sahada ter döken sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

'Haziran ayında rekor başarı: Yüzde 77,17'ye ulaştık'

Bursa halkının hizmeti tanıdıkça daha çok benimsediğini ifade eden Uzm. Dr. Çetin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "2026 yılında; e-Doğum kapsamında nüfus tesciline uygun olan doğum raporlarının yüzde 58,55'inin tescil işlemleri, ailelerimiz daha hastaneden ayrılmadan tamamlandı ve bebeklerimizin kimlik kartları doğrudan adreslerine gönderildi. Daha da sevindirici olanı, bu kullanım oranının her geçen ay katlanarak artmasıdır. Aylık hesaplamalarda Şubat ayına özel yüzde 51,56 olan e-Doğum kullanım oranımız, Mart ayında yüzde 64,21'e, Nisan ayında yüzde 66,81'e ve nihayet Haziran ayında yüzde 77,17 seviyesine yükselmiştir. Vatandaşlarımız bu kolaylığı gördükçe sistemimizi daha çok tercih ediyor."

"Hastaneye gelmeden önce bebeğinizin ismini netleştirin"

Hizmetten yararlanma şartlarına da değinen Uzm. Dr. Çetin, ailelere önemli bir hatırlatmada bulundu: "Bu kolaylıktan faydalanabilmek için anne-babanın T.C. vatandaşı ve evli olması, doğumu takip eden ilk 5 iş günü içinde başvurulması ve MERNİS adreslerinin güncel olması gerekiyor. Ancak en kritik nokta isim. Ailelerimizin hastaneye gelmeden önce bebeğin ismi konusunda net karar vermiş olmaları, işlemlerin kesintisiz ve hızlıca onaylanmasını sağlayan en önemli anahtardır."

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak dijital sağlık uygulamalarını yaygınlaştırma kararlılığında olduklarını belirten Uzm. Dr. Çetin, mesajını şu duygusal sözlerle tamamladı: "Her yıl binlerce bebeğin dünyaya gözlerini açtığı hastanelerimizde, ailelerimizin o eşsiz mutluluğuna ortak olmak bizler için gurur vesilesi. Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olan e-Doğum ile dijital devlet vizyonunu Bursa'da en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz. Dünyaya gözlerini açan tüm yavrularımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da e-Doğum Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor - Son Dakika

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