Bursa'da meme kanseri seminerinde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı - Son Dakika
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Bursa'da meme kanseri seminerinde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı

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Bursa\'da meme kanseri seminerinde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı
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Bursa Özel Hayat Hastanesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğindeki seminerde Op. Dr. Servet Yetgin meme kanserinde erken teşhisi anlattı. Yetgin, vakaların yüzde 70'inin kendi kendine muayeneyle tespit edildiğini, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle Bursa Özel Hayat Hastanesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde bir eğitim semineri düzenlendi. Hastane konferans salonunda düzenlenen seminerde, Op. Dr. Servet Yetgin katılımcılarla meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi yollarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Etkinliğe, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen ve Yönetim Kurulu, Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Özkul Kabalar, iş dünyasından kadın temsilciler ve Özel Hayat Hastanesi çalışanları katıldı.

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, açılış konuşmasında "Hayat Hastanesi olarak, çalışanlarımızın büyük bir bölümü kadınlardan oluşuyor. Kadınların yönetimde söz sahibi olması, titizlikleriyle dinamik bir doku katması bizim için gerçekten çok önemli. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz etkinlikle birlikte kadınların, meme kanserini önceden fark etmesini sağlamayı amaçlıyoruz " dedi.

TOBB Bursa KGK Başkanı Sabriye Şen ise "Bugün hepimizi yakından ilgilendiren bir konuda bilgi sahibi olacağız. Bildiğiniz üzere Ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak nitelendiriliyor. Biz Kadın Girişimciler Kurulu olarak, çevremizdekileri bilgilendirecek, etkileyebilecek bir güce sahibiz. Bu buluşmaya ev sahipliği yaptığı için İcra Kurulu Üyemiz Betül Özkul Kabalar'a, Hayat Hastanesi'ne ve Kıymetli Hocamız Op. Dr. Servet Yetgin'e çok teşekkür ederim. Seminerde meme kanseri ile ilgili merak ettiklerimizi ve erken teşhis için yapmamız gerekenleri öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, meme kanseri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Op. Dr. Yetgin, "Kadınlar tarihin her döneminde çok değerli ve önemlidir. Tarihin neresinde başarılı bir erkek görülse, hemen yanı başında ona destek veren onunla beraber aynı yolda yürüyen bir kadın vardır. Kadınlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Meme kanseri erken teşhis yapıldığında tedavisinin başarı oranı oldukça yüksek bir kanser türüdür. Erken teşhis özellikle meme kanserinde hayat kurtarır" dedi.

Meme kanserine karşı alınması gereken önlemleri sıralayan Op. Dr. Yetgin, "Meme kanserini erken teşhis edebilmek için önce kadınların kendi vücutlarını tanıması gerekir. Meme kanseri vakalarının yüzde 70'i kadınların kendi kendine yaptığı muayeneler sayesinde tespit edilmiştir. Bu bağlamda önce vücudumuzu tanımalıyız ki kanseri erken tespit edebilelim. Unutmayın erken teşhis her şeyden önemli" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
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