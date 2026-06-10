Bursa'da Tomoterapi Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Bursa'da Tomoterapi Cihazı Hizmete Girdi

Bursa\'da Tomoterapi Cihazı Hizmete Girdi
10.06.2026 11:55
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Bursa Şehir Hastanesi'nde tomoterapi cihazı ile kanser tedavisinde hassasiyet ve konfor artırıldı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde klasik radyoterapi yöntemleriyle tedavisi oldukça güç olan tümörlerde büyük avantaj sağlayan tomoterapi cihazı hizmete girdi. Cihazın sahip olduğu "ClearRT" teknolojisi sayesinde tedavi öncesi alınan görüntüler, çok daha kısa sürede ve yüksek kalitede elde edilirken, "Motion Synchrony" (tümör takip sistemi) ile akciğer ve pankreas gibi hareketli organlardaki tümörler solunumla eş zamanlı olarak milimetrik hassasiyetle takip edilebiliyor.

Tomoterapinin dünya genelindeki en gelişmiş ve en donanımlı versiyonu olan cihaz ile Bursa Şehir Hastanesi'nde ilk hastaya çekim gerçekleştirildi. Çekimi, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri de yerinde izledi.

Tomoterapi cihazını hastalarla buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çetin, "Bu cihazın, Türkiye'de üç tane olmasının, şu an dünyada da en üst düzey teknoloji donanımlı olan cihaz olmasının en önemli avantajı, kanser tedavisinde hastalarımızın en büyük problemi olan komşu doku hasarlarını engelliyor. Dar alanda çok ideal, isabet oranı çok yüksek haritalandırmalar yapılıyor. Bu sayede sadece tümör dokusu, bu cihazın hücre yıkım faaliyetine maruz kalıyor. Komşu dokuları inanılmaz koruyor. Hem gerekli olan yeri tedavi ediyorsunuz hem de komşu dokuya zarar vermiyorsunuz. Bu çok büyük bir olay. Dünyanın en çok peşinde koştuğu olaylardan biri. Çok şükür bu teknolojiyi de ilimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Erken teşhis vurgusu

Kanserde hiçbir tedavi yönteminin erken teşhis ve korunmanın yerini tutmadığının altını çizen Çetin, "Bu yüzden ilimizdeki 14 sağlıklı hayat merkezinde bulunan KETEM birimlerine vatandaşlarımızı kanser davet ediyorum. Buyurun gelin, taramalarımızı yaptıralım. Çünkü erken teşhis kadar kaliteli bir tedavi maalesef yok. 15'inci sağlıklı hayat merkezimiz Kestel'de bitmek üzere. 16'ncısının temelini atmak üzereyiz. Bakanlığımızın, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibinin en net tanımı bence bu sağlıklı hayat merkezleridir. Lütfen sağlıklı hayat merkezlerinden istifade edelim" diye konuştu.

Çetin son olarak, cihazın devreye alınmasında büyük emeği olan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Daha hassas tedavi sağlıyor

Tomoterapi cihazı ile ilgili bilgiler veren Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öznur Dönmez ise, cihazın tomoterapinin en gelişmiş ve en donanımlı versiyonu olduğunun bilgisini verdi. "ClearRT" teknolojisi sayesinde tedavi öncesinde ve tedavi sırasında alınan görüntülerin netliğini ve kısalığını gösterdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Dönmez, "Bu da hastanın konforunu artırıyor, cihazda yatma süresini azaltıyor. Ayrıca cihazımızda 'Motion Synchrony' teknolojisi var. Bu da hareketli organlarda, hareketli tümörlerde; akciğer kanserini, pankreas kanserini solunumla takip edip, tümörü anlık ışınlıyor ve daha hassas bir tedavi sağlıyor" şeklinde konuştu.

Diğer özellikleri sıralayan Dönmez sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Cihazımız, omurga gibi, baş-boyun tümörleri gibi riskli organların çok olduğu, etrafında riskli organlar olan tümörlerde de daha hassas ve homojen bir doz dağılımı sağlayıp, daha etkin dozları daha az yan etkilerle vermemizi sağlıyor. Kısa kesitsel ve uzun bir tedavi alanımız olduğu için cihazımızda da kraniyospinal ışınlama ve tüm vücut ışınlama gibi zor ve kompleks tedavileri de tek seferde ve kısa sürede tedavi edebiliyor."

"Emeği geçenlere teşekkür ederim"

Tomoterapi cihazı ile çekim 54 yaşındaki Muhsin Kaynar'a gerçekleştirildi. Aldıkları hizmetle ilgili açıklamalarda bulunan ağabeyi Sefa Kaynar ise, "Tomoterapi almamız için doktorumuz tavsiye etti. Bursa'daki hiçbir hastanede olmadığını ve şehir hastanesine yeni geldiğini duyunca biz de bundan faydalanmak istedik. Burada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Sağlık Bakanımıza, doktorumuza ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da Tomoterapi Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika

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