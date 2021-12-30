Üye Girişi
Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı - Son Dakika

Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı

30.12.2021 14:16

Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Turkovac aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından Bursa'da da vatandaşlar hatırlatma ve ilk aşılarını olmak için Bursa Şehir Hastanesine geldi.

Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Turkovac aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından Bursa'da da vatandaşlar hatırlatma ve ilk aşılarını olmak için Bursa Şehir Hastanesine geldi.

Türkiye'nin salgın sürecindeki gurur kaynağı olan Turkovac aşıs için e-nabız sisteminde randevular açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm şehir hastanelerinde aşı uygulamasına başlandığını belirtmesi üzerine Bursalılar sabah saatlerinden itibaren hatırlatma dozu ve ilk aşılarını olmak için Bursa Şehir Hastanesine geldi. Dünyada aşı üretebilen 9 ülkeden birisi olmanın verdiği gururla hatırlatma ve ilk aşılarını olan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın uygulamalarına başladık. Sabah saatlerinden itibaren hatırlatma ve yerli aşılarımızı bekleyen vatandaşlarımıza aşılırımızı uyguladık. Tedbir ve aşı en güçlü silahımız. Varyantlara karşı da bu çok önemli. Turkovac aşısının uygulanmaya başlamasından bu yana, 100'e yakın vatandaş başvuruda bulundu. Ocak ayından itibaren de şehir hastanelerin haricinde uygulama yapılacağını düşünüyoruz" dedi.

Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı
Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı
Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, TURKOVAC, Türkiye, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı - Son Dakika


Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı         
14:14
Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu         
13:59
İsrafı seven Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemiyorum İsrafı seven Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemiyorum         
12:49
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:25:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement