Bursa İl Sağlık Müdürü Çetin, mantarda 6 saat sonra organ yetmezliği riskine uyardı - Son Dakika
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Bursa İl Sağlık Müdürü Çetin, mantarda 6 saat sonra organ yetmezliği riskine uyardı

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Bursa İl Sağlık Müdürü Çetin, mantarda 6 saat sonra organ yetmezliği riskine uyardı
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Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, doğadan toplanan mantarın dış görünüşle ayırt edilemeyeceğini belirtti. Çetin, 6 saat sonra beliren belirtilerin organ yetmezliğine yol açabileceğini, belirti yaşayanların hemen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyledi.

Sonbahar mevsimiyle birlikte doğada mantar popülasyonunun arttığına dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, kontrolsüz ve bilinçsiz mantar tüketiminin hayati riskler taşıdığını vurguladı. Zehirli ve zehirsiz mantarların dış görünüşe bakılarak ayırt edilmesinin imkansız olduğunu belirten Uzm. Dr. Çetin, tek bir mantarın bile hayati organları işlevsiz duruma sokabileceği uyarısında bulundu.

Mantar zehirlenmelerinin mevsimsel yağışlara bağlı olarak özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında daha fazla görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Şapkalı mantarların bünyesinde barındırdığı zehirli maddeler, sanıldığının aksine pişirmeyle veya dış hatlarının incelenmesiyle anlaşılamaz. Halk arasında doğru bilinen yanlışlara güvenilerek doğadan toplanan mantarlar, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına ve doğrudan ölüme davetiye çıkarmaktadır" dedi.

İlk 2 ve 6 saate dikkat

Zehirlenme tablosunun tüketilen mantarın türüne göre farklı zaman dilimlerinde ve belirtilerle ortaya çıktığını aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çetin, klinik süreçlere dair şu bilgileri paylaştı:

"Mantar tüketiminden sonraki ilk 2 saat içerisinde gelişen vakalarda genellikle sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, nabız hızlanması, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve terleme gibi semptomlar gözlenmektedir. Ancak çok daha tehlikeli olan ve 6 saatten sonra beliren zehirlenmelerde ise bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısını takiben doğrudan karaciğer ile böbrek yetmezliği gelişebilmektedir."

Uzm. Dr. Çetin, mantar tüketimi sonrasında bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Kültür mantarında ambalaj uyarısı

Bilinçli tüketim için tek güvenli seçeneğin ambalajlı ve denetimden geçmiş kültür mantarları olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Marketlerden temin edilen kültür mantarları dahi son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı zedelenmiş ya da çürümeye başlamışsa kesinlikle tüketilmemelidir. Taze kültür mantarlarının dahi hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara ve anafilaktik şoka neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki; doğadan toplanan 'bir tek mantar' bile sizi yoğun bakıma veya organ yetmezliğine götürebilir." diye konuştu.

En yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, mantar zehirlenmesinden şüphelenilen kişilerin, aynı mantarı tüketen diğer bireylerle birlikte vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu kişilerin mutlaka gözlem altına alınarak tedaviye mümkün olan en erken dönemde başlanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çetin ayrıca, "Başvurulan sağlık kuruluşu da, konu ile ilgili bilgi almak ve organ yetmezlikleri ve ölüme neden olabilecek mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehiri (antidot) temin etmek ve gerekli tedavi yöntemlerini danışmak için T.C Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde konuyla ilgili uzman doktorların 114 telefon hattıyla 7/24 danışmanlık hizmeti verdiği Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)' e başvurmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA
Mustafa ÇetinGüncelSağlıkBursaSon Dakika

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