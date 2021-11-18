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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik uyarısı Açıklaması

18.11.2021 15:56
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik uyarısı Açıklaması

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, doktor tarafından reçete edilmediği taktirde antibiyotik kullanılmaması, hekimin gerekli gördüğü antibiyotiğin ise mutlaka verilen doz, şekil ve sürelerde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, doktor tarafından reçete edilmediği taktirde antibiyotik kullanılmaması, hekimin gerekli gördüğü antibiyotiğin ise mutlaka verilen doz, şekil ve sürelerde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, "Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası" kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, antibiyotiklerin hayat kurtaran en önemli antimikrobiyal ajanlar olduğunu ve çok dikkatle, hassasiyetle kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Antibiyotik direncinin tüm dünyayı ve sadece bugünü değil geleceği de ilgilendiren, çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, vatandaşları gereksiz antibiyotik kullanmamaları konusunda uyardı.

Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına neden olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, "Antibiyotiklerin hem insanlarda, hem de tarım ve hayvancılık sektörlerinde uygunsuz kullanımı, hijyen yetersizliği, aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz uygulanması gibi nedenler antibiyotik direncinin ortaya çıkmasını ve yayılmasını arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, dirençli bakterilerin gelişiminin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin antibiyotiklerin akılcı kullanılması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akılcı antibiyotik kullanımının sağlanması için öncelikle kanıta dayalı tanı yöntemleri kullanılarak enfeksiyonların tanısının doğru konulması gerekir. Tanının mikrobiyal testler ile desteklenmesi antibiyotik seçiminde en önemli süreçtir. Antibiyotik duyarlılık testlerinin standardizasyonu etkene yönelik antibiyotik tedavisinin daraltılmasına olanak verir. Böylece gereksiz geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının azaltılması mümkün olur."

Nezle ya da grip gibi virüslere bağlı enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Yavuzyılmaz açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Enfeksiyonlara karşı mücadelede, hijyen, sanitasyon, sağlık bakımı, el hijyeni gibi standart önlemleri içeren gerekli bütün enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilen hastalıklarda etkili bağışıklama programlarının yürütülmesi de önem arz etmektedir. Hekiminiz reçete etmediği zaman antibiyotik kullanmayın ve hekiminizin gerekli gördüğü antibiyotiği mutlaka verilen doz, şekil ve sürelerde kullanın. Bu yalnızca siz ve aileniz için en iyi tedaviyi sağlamakla kalmamakta, toplumda antibiyotik direnci riskinin azalmasını da sağlayacaktır."

İl Sağlık Müdürü, Antibiyotik, Tarım, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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