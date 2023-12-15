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BUÜ Hastanesi'nde kullanılan lazer cihazıyla operasyon başarı oranları arttı - Son Dakika
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BUÜ Hastanesi'nde kullanılan lazer cihazıyla operasyon başarı oranları arttı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde prostat ve taş kırma ameliyatlarında kullanılan lazer cihazı sayesinde operasyonlarda başarı oranları yükseldi. Hastane yönetimi, prostat ve taş kırma ameliyatlarında kullanılan 'Thulium Fiber Lazer (ThuFLEB)' cihazını alarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırdı.

BUÜ Hastanesi\'nde kullanılan lazer cihazıyla operasyon başarı oranları arttı
15.12.2023 - 09:38,
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde prostat ve taş kırma ameliyatlarında kullanılan lazer cihazı sayesinde operasyonlarda başarı oranları yükseldi.

Farklı branşlarda nitelikli ve son teknoloji cihazları üniversiteye kazandıran hastane yönetimi, son olarak prostat ve taş kırma ameliyatlarında kullanılan "Thulium Fiber Lazer (ThuFLEB)" cihazının alımını gerçekleştirdi.

BUÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren, yaptığı açıklamada, bu cihazı yaklaşık 6 aydır prostat ameliyatlarında kullandıklarını belirterek, "Ameliyatlarımızda lazer cihazıyla yüzde 90 başarı sağlayarak hastaların idrar yapma kalitesini artırdık. Hastalarımızda ameliyat sonrasında kanamanın da daha az olduğu gözlemledik." ifadesini kullandı.

Günseren, cihaz sayesinde hastaneye yatış sürecinin daha kısa ve iyileşme sürecinin de diğer yöntemlere göre daha hızlı olduğunu sözlerine ekledi.

BUÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek ise bu cihazın Güney Marmara'daki kamu hastanelerinde tek olduğunu bildirerek, cihazla prostat ameliyatlarının yanı sıra taş kırma ameliyatlarından da başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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