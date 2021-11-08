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Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi

08.11.2021 11:22

Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi Kalp krizi geçiren vatandaşlara ambulans gelene kadar ilk yardım desteği sağlanması amacıyla Hearstsiner Firmasının Türkiye Temsilcisi Polaris Medikal LTD. ŞTİ, Ankara Büyükşehir Belediyesine "Otomatik Şok Cihazı" hibe etti.

Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi

ANKARA - Kalp krizi geçiren vatandaşlara ambulans gelene kadar ilk yardım desteği sağlanması amacıyla Hearstsiner Firmasının Türkiye Temsilcisi Polaris Medikal LTD. ŞTİ, Ankara Büyükşehir Belediyesine "Otomatik Şok Cihazı" hibe etti. İlk etapta Kızılay Metro İstasyonunda bulundurulacak cihazın test sürecinin tamamlanmasının ardından tüm istasyonlarda kullanımı yaygınlaştırılacak. İlk yardım eğitimi alan Büyükşehir personeli, kalp krizi geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te toplum sağlığını önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bundan sonra vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve seyahat ettiği Ankara Metro İstasyonu'nda kalp krizi geçiren vatandaşlara ambulans gelene kadar ilk yardım desteğinde bulunacak. Hearstsiner Firmasının Türkiye Temsilcisi Polaris Medikal Limited Şirketi, Ankara Büyükşehir Belediyesine ilk müdahale için "Otomatik Şok Cihazı" hibe etti.

Personele cihaz kullanımı eğitimi veriliyor

İlk etapta Kızılay Metro İstasyonu'nda bulundurulacak cihazın kullanımı konusunda Büyükşehir Belediyesi personeline periyodik aralıklarla cihaz kullanım eğitimi verilmeye başlandı.

Kalbi duran hastaya ilk müdahale imkanı sağlayarak hayatını kurtarmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, cihazın test sürecinin tamamlanması ve değerlendirme raporlarının çıkmasının ardından tüm istasyonlarda bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyor.

Şok cihazının tüm ulaşım araçlarında kullanılması hedefleniyor

Otomatik şok cihazının ambulans gelene kadar zaman kazandırdığını belirten ve personele yönelik eğitimleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şu açıklamalarda bulundu:

"Şok cihaz, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığına bağlı Kızılay Metro İstasyonu'nda bulundurulacak. Kalp krizi dünyada en çok görülen, öldüren, sakat bırakan, iş gücü ve maddi kayıplara sebep olan önemli bir rahatsızlık. Her 3 dakikada bir kalp krizinden yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Toplu taşıma araçları için üzerinde durulması gereken bir konu. Kalp krizini önceden bilmek mümkün değil. Kalp krizinden ölümlerin yüzde 85'i evde, yolda ya da dışarda meydana geliyor. Gelişmiş teknoloji ile kullanıma sunulan otomatik şok cihazıyla yapılan müdahalelerde ölüm oranlarının azaldığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Cihazın faydasını görürsek tüm istasyonlarda kullanımını sağlayarak toplu taşımayı kullanan vatandaşlara yetişmiş personellerle gerekli ilk yardım desteğini sağlamayı amaçlıyoruz."

Polaris Medikal LTD. ŞTİ Genel Müdürü Nadiye Balcı da Büyükşehir Belediyesine şok cihazını hibe ederek hayat kurtarmayı artırmayı istediklerini belirterek, "Cihaz kalbi duran kişiyi tekrar hayata döndürüyor. Neden bizde de olmasın, neden belediyemizde de olmasın dedik ve metroda kalp krizi geçirenlere müdahale edilebilmesi amacıyla 1 tane kalp masajı cihazını Büyükşehir Belediyesine hibe ettik. Yurt dışı uçuşlarında bu cihaz uçaklarda zorunlu kullanılıyor. İnsanların kalabalık olduğu birçok yerde bu cihaz bulunuyor. Umarım bu cihazın kullanılması gereken durumlar yaşanmaz ama yaşanırsa hastaların birçoğunu hayata bağlayacak bir teknolojiye sahip.

Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi
Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi
Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi
Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi

Kalp Krizi, İlk Yardım, Polaris, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Büyükşehir'den ilk yardım eğitimi - Son Dakika


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