Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi - Son Dakika
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Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

24.05.2022 17:09

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi 2 yılda 200 bini aşkın yatan hastaya bakıldı, 150 binin üzerinde ameliyat yapıldı 'Görmezden Gelmeyelim' sergisi Dünya Şizofreni Günü'nde açıldı Dünya Şizofreni Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir...

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

2 yılda 200 bini aşkın yatan hastaya bakıldı, 150 binin üzerinde ameliyat yapıldı

'Görmezden Gelmeyelim' sergisi Dünya Şizofreni Günü'nde açıldı

İSTANBUL - Dünya Şizofreni Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hastanemiz 2 yılını tamamladı, bu kısa süreye 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı, en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı" dedi.

Şizofreniye karşı toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen 'Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisi 24 Mayıs Dünya Şizofreni Günü'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Binası'nda açıldı. Törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Klinik ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Oya Güçlü ile sağlık çalışanları ve çeşitli nedenlerle hastaneye gelen vatandaşlar katıldı. Açılışta, şizofreni hastaları ve tanı, tedavi süreçlerinde kullanılan yöntemler ile toplumların konuya yaklaşımlarına dikkat çekildi.

"Japonya- Türkiye arasındaki bağların gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum"

Sergi açılışında Türk-Japon ilişkileri üzerine konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, "Şu an bulunduğum Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de sembolize ettiği gibi Japon ve Türk şirketleri arasındaki iş birlikleri de pek çok alanda gelişmektedir. Öncelikle önümüzdeki yıl 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olması itibariyle şimdiden tebriklerimi iletmek istiyorum. 2024 yılı Türkiye ve Japonya arasındaki bağların derinleşmesinin yıl dönümü olarak kutlanacak. Bunun için de tebriklerimi sunmak istiyorum. 2024 yılında Japonya ve Türkiye arasındaki bağların daha da gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"2 yılda 5 milyonun üzerinde hasta muayenesi yapıldı"

Hastanede açılan sergi ve 2 yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün burada 24 Mayıs Şizofreni Farkındalık Günü'ne binaen güzel bir şey yapıldı. Burada bundan sonra kalıcı olacak bir sergi var, geçmişten günümüze şizofreni yolculuğunu anlatan Görmezden Gelmeyelim Sergisi. Be hem tarihi bir süreç aynı zamanda bu hastaların ne hissettiğini anlatan içinde özel odalar var. İşin içinde bugün Japon misafirlerimiz de vardı, Çam ve Sakura'nın kuruluş formatına da uygundu. Burada Japon ve Türk ortaklığıyla ortaya çıkmış bir ürün var. Çam ve Sakura 2 yılını tamamladı, bu 2 yılda muazzam işler yapan bir yapıdan bahsediyoruz. 2 yıl gibi kısa süreye bu devasa kompleks 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı. İlerleyen yıllarında katlanarak büyüyecek sağlığa büyük bir katkı yatıyor. Geleceğin sağlığının inşasının neferleri burada yetişecek" ifadelerini kullandı.

Görsel ve işitsel olarak şizofreni hastalarının duyu ve deneyim dünyasını anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan sergi hastanede vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

YORUMLAR
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'Görmezden Gelmeyelim' sergisi Dünya Şizofreni Günü'nde açıldı 'Görmezden Gelmeyelim' sergisi Dünya Şizofreni Günü'nde açıldı 3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor 3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi - Son Dakika


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