Çan Devlet Hastanesi, şeker haftasında paketli gıdalardaki şeker miktarını anlattı - Son Dakika
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Çan Devlet Hastanesi, şeker haftasında paketli gıdalardaki şeker miktarını anlattı

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Çan Devlet Hastanesi, şeker haftasında paketli gıdalardaki şeker miktarını anlattı
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Çan Devlet Hastanesi, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında bilgilendirme standı açtı. Personel, hasta ve yakınlarına paketli gıda ve içeceklerdeki yüksek şeker miktarlarını uygulamalı anlatarak dengeli beslenme ve gıda etiketi okumanın önemini aktardı.

Çan Devlet Hastanesi, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında hastane içerisinde bilgilendirme standı kurdu.

Aşırı şeker tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve toplumda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, hastane yönetimi ile hasta ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca hastane personeli tarafından vatandaşlara, günlük hayatta sıkça tüketilen paketli gıdalar ve içeceklerin içerdiği yüksek şeker miktarları uygulamalı olarak anlatıldı. Ziyaretçilere, kronik hastalıkların önlenmesinde dengeli beslenmenin yanı sıra ambalajlı ürünlerde gıda etiketi okumanın ve bilinçli besin seçimi yapmanın hayati önemi aktarıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGüncelSağlıkDünyaEylülSon Dakika

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