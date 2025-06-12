Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama

SAĞLIK Bakanlığı, Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiğini, 1 sağlık personelinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.