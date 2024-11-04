Canan Karatay'dan beyaz ekmek uyarısı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Canan Karatay'dan beyaz ekmek uyarısı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor

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Beslenme alışkanlıkları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'dan beyaz ekmek ile ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu belirten Karatay, vücuttaki trigliseritin yükselmesine neden olarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabileceği konusunda ikazda bulundu.

04.11.2024 13:46  Güncelleme: 14:11
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Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz ekmek tüketiminin, insan sağlığına bilinenden çok daha büyük zararlar verdiğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Karatay, dünyada milyonlarca insanın tüketmekten vazgeçemediği beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki trigliseriti yükselttiğini açıkladı.

DAMAR DUVARLARININ KALINLAŞMASINA YOL AÇABİLİR

Yüksek trigliserid seviyesi, kalp hastalığı riskini arttırarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabilir. Bu durum; kalp krizi, inme ve çeşitli kalp-damar hastalıklarının riskini yükseltirken, pankreas iltihabı, şeker hastalığı, hipertansiyona da zemin hazırlayabilir.

"İNSAN METABOLİZMASINDA BUNU HAZMEDECEK ENZİM YOK"

NTV'nin aktardığına göre Karatay, beyaz ekmeğin yapımında bol bol kullanılan rafine unlarda aminopeptin şekeri bulunduğunu ve insan metobolizmasında bunu hazmedecek enzim olmadığını belirtti.

"EKMEK YERİNE ÇİĞ HAVUÇ VE TURP KOYABİLİRİZ"

''Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek" ifadelerini kullanan Canan Karatay, üç beyazın neden olduğu hastalıkların tamamen önlenebilen hastalıklar olduğunun da altını çizdi. Karatay, daha önce de "Ekmek yerine yanına çiğ havuç, turp koyabiliriz. Şimdi kış ayı geliyor gerçekten tok tutar. Üstüne de şekersiz kahve-sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek beyinde bağışıklık oluyor demektir" açıklamasını yapmıştı.

Canan Karatay\'dan beyaz ekmek uyarısı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor

Canan Karatay, Sağlık, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Canan Karatay'dan beyaz ekmek uyarısı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sudem meliss:
    hocam ne dese Doğrudur 11 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ya yalandan kim ölmüş bir şeyden anladığı yok sadece konuşuyor 0 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Net doğru ekmekten dolayı tligliserit LDL 956 çıktı buna bağlı baş ağrısı halsizlik yorgunluk tavan yaptı dahiliye dr derhal ekmeği bırak dedi 1 aydır açım :) ama sağlık olarak iyiyim ayrıca yürüyüş yapmakta çok faydalı 0 0 Yanıtla
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