Çarşamba Devlet Hastanesinde 8 hasta kapasiteli çocuk günübirlik ünitesi açıldı

Çocuk hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlamak ve tedavi süreçlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla Çarşamba Devlet Hastanesi bünyesinde 8 hasta kapasiteli "Çocuk Günübirlik Ünitesi" hizmete sunuldu.

Samsun'un Çarşamba Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerinin hemen önünde oluşturulan 8 hasta kapasiteli Çocuk Günübirlik Ünitesi hasta kabulüne başladı.

Yeni hizmet birimiyle, günübirlik takip ve tedavi ihtiyacı bulunan çocuk hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşması hedefleniyor. Polikliniklerin hemen yanında hizmet verecek olan ünite sayesinde çocuk hastaların hastane içerisindeki farklı birimler arasında transfer edilme ihtiyacının azaltılması, böylece hem çocukların hem de ailelerinin hastane sürecinde yaşadığı zorlukların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, yeni ünitenin çocuk hastaların tedavi süreçlerine önemli kolaylık sağlayacağını belirterek, "Çocuk hastalarımızın hastane ortamında mümkün olduğunca az yorulmalarını, tedavi süreçlerini daha rahat ve güvenli bir ortamda geçirmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 8 hasta kapasiteli Çocuk Günübirlik Ünitemizi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerimizin hemen önünde hizmete sunduk. Böylece çocuk hastalarımızın hastane içerisindeki birimler arasında transfer ihtiyacını azaltarak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerinde yalnızca tedaviyi değil, hastalarımızın ve ailelerinin yaşadığı tüm süreci iyileştirmeyi de önemsiyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu için hastanemizin hizmet kapasitesini ve hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, yeni ünitenin hizmete girmesiyle çocuklarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve konforlu ulaşabilecek olmasından memnuniyet duyan ailelerin uygulamadan olumlu yönde etkilendiği gözlendi.