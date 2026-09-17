Çayırova’da yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesi yükseliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı devam eden 200 yataklı Çayırova Devlet Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Bünyamin Çiftçi, ilçenin uzun yıllardır beklediği projeyi adım adım gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Şehrimizin hayali kat kat yükseliyor" dedi.

Çalışmalar kapsamında hastanenin kaba inşaatında 3. kat döşeme beton serimi ve ikinci kat kolon imalatları gerçekleştirilirken, betonarme inşaatı tamamlanan bodrum katında ise tuğla duvar örme aşamasına geçildi. Ayrıca teknik bina alanının kaba inşaatı da tamamlandı.

Taban alanı 8 bin 700 metrekare, yapı inşaat alanı ise 45 bin 518 metrekare olan hastane, 200 yatak kapasiteli olarak planlandı. Deprem izolatörlü olacak şekilde tasarlanan tesiste 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı ve 8 diyaliz ünitesi yer alacak.