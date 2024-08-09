Çelik konstrüksiyonlu Nurdağı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika
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Sağlık

Çelik konstrüksiyonlu Nurdağı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan çelik konstrüksiyonlu Nurdağı Devlet Hastanesi, poliklinik hastalarına hizmet vermeye başladı. Hastanenin yakın zamanda tam kapasite hizmet vereceği öğrenildi.

09.08.2024 19:39
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Çelik konstrüksiyonlu Nurdağı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

9 şiddetinde depreme dayanıklı hastane, poliklinik hastalarına hizmet vermeye başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olan çelik konstrüksiyonlu Nurdağı Devlet Hastanesi, poliklinik hastalarına hizmet vermeye başladı. Hastanenin yakın zamanda tam kapasite hizmet vereceği öğrenildi.

Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de çok ciddi yıkımlara yol açtı. Asrın felaketinde ciddi hasar alan ve yıkılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yerine 9 şiddetinde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu yeni Nurdağı Devlet Hastanesi yapıldı. Yapımı tamamlanan 72 yataklı, 3 adet ameliyathane ve 1 adet kadın doğum ameliyathanesi ile hizmet verecek olan hastanede poliklinik hastalarına hizmet verilmeye başlandı.

Hastaneyi çok beğendiklerini söyleyen Nurdağı halkı ise kısa sürede faaliyete geçmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hastanenin yapısı çok güzel. Daha önceki hastaneye göre çok iyi yapılmış. Çok beğendik. Hastanenin içini gezdik ve gayet güzel olmuş. Bayağı geniş kapsamlı yapılmış. İnşallah herkese hayırlı olur. Hastanemiz çok iyi, personeller de çok ilgililer. Hastaneyi yapan, emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Nurdağı için üst düzeyde bir hastane yapılmış. İçeride doktorlar bayağı ilgilendi. Gidişattan çok memnunuz. Umarım diğer ilçelerimiz de bu hizmetlerle buluşur. Hastanemiz çok güzel olmuş. Bu hastane beklediğimizin de üzerinde olmuş. Böyle bir hastane varken biz neden başka şehirlere veya başka ilçelere gidelim ki" ifadelerini kullandı.

Hastanenin yakın zamanda diğer birimler ile acil servisinin de açılmasıyla tam kapasite hizmet vereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çelik konstrüksiyonlu Nurdağı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika

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