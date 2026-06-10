Çemişgezek\'te Sağlık Tarama Etkinliği

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği çerçevesinde vatandaşlara fiziksel tarama testi yapıldı.

Çemişgezek İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşların fiziksel aktiviteleri ve hareket kabiliyetleri değerlendirildi. Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Eyüp Taha Erdem ve görevli personeller tarafından vatandaşlara fiziksel tarama testleri uygulanırken, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtıldı. - TUNCELİ