Cide'de Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Cide'de Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Cide\'de Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Cide Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında 'Her gün 10 bin adım' temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, herkesin hareket etmesi gerektiğini vurgularken, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok ise yürüyüşün hastalıklardan korunmanın önemini vurgulamak için yapıldığını belirtti.

10.05.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

Atatürk ve Gençlik Parkı'ndan başlayan yürüyüş, sahil boyunca devam etti. Burada katılımcılara günlük yapılması gereken spor hareketleri uygulamalı olarak gösterildi.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, 7'den 70'ine kadar herkesin hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok ise önce hasta olmamanın, hasta olmamak için de yürüyüş yapmanın gerekliliğini vurgulamak istediklerini dile getirerek, "Cide'yi bu yürüyüş etkinliğinde seçmemizin sebebi, Kastamonu'nun en uzun sahil şeridinin bulunduğu ilçe olmasıdır. Sağlık için sadece yürüyüş yapmak için bile Cide'ye gelinebilir." dedi.

Kaynak: AA

Tuncay Karataş, Cide, Etkinlik, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cide'de Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 19:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Cide'de Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement