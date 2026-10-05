Çilimli'de sağlık ekipleri prostat kanseri ve lenfoma için farkındalık standı açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çilimli'de sağlık ekipleri prostat kanseri ve lenfoma için farkındalık standı açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çilimli\'de sağlık ekipleri prostat kanseri ve lenfoma için farkındalık standı açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Çilimli'de, Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri prostat kanseri ve lenfoma farkındalığı için Çilimli Devlet Hastanesi'nde stand kurdu. Standta vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı; risk faktörleri, belirtiler ve erken tanının önemi anlatıldı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, prostat kanseri ve lenfoma konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık standı kuruldu.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, Prostat Kanseri Farkındalık Günü ve Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Hastanenin poliklinik hizmet alanında kurulan farkındalık standında vatandaşlara prostat kanseri ve lenfoma hakkında bilgi verildi. Çalışmada hastalıkların risk faktörleri, belirtileri ve erken tanının önemi anlatılırken, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtılırken, özellikle kanser hastalıklarında erken tanı ve erken müdahalenin önemi vurgulandı. Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla prostat kanseri ve lenfoma konusunda toplum bilincinin artırılması, vatandaşların sağlıklarını korumaya yönelik bilinçli davranışlar geliştirmelerinin desteklenmesi ve erken tanının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiProstat KanseriProstat KanseriÇilimliGüncelSağlıkDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:45
Germencik’te baba katili hükümlü yakalandı Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
Germencik'te baba katili hükümlü yakalandı! Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:15:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Çilimli'de sağlık ekipleri prostat kanseri ve lenfoma için farkındalık standı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei