Cilt Kanseri Önlenebilir: Güneş Kreminin Önemi - Son Dakika
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Cilt Kanseri Önlenebilir: Güneş Kreminin Önemi

Cilt Kanseri Önlenebilir: Güneş Kreminin Önemi
16.07.2026 16:46
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Uzman Dr. Süleyman Bağlam, güneş kremi kullanmanın cilt kanserini önlemede kritik rol oynadığını vurguladı.

Memorial Dicle Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Süleyman Bağlam, dünyanın dört bir yanında her yıl milyonlarca insanın cilt kanseri tanısı aldığını belirterek, "Bu vakalar, güneş kremi kullanmak gibi basit ama hayat kurtaran bir alışkanlıkla önlenebilir" dedi.

Memorial Dicle Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Süleyman Bağlam, güneş kremi kullanmanın önemine dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanında her yıl milyonlarca insanın cilt kanseri tanısı aldığını belirten Dr. Bağlam, bu vakaların güneş kremi kullanmak gibi basit ama hayat kurtaran bir alışkanlıkla önlenebileceğinin altını çizdi. Pek çok kişinin güneş kremini yalnızca plajda hatırladığını, ya da esmer tenli denilip bir şey olmaz yanılgısıyla hareket ettiğini belirten Dr. Bağlam, oysa UV ışınlarının cam, bulut ve şehir havası üzerinden bile cildi tahrip edebildiğini ifade etti.

Güneşin iki tür zararlı ultraviyole ışını yaydığını aktaran Dr. Bağlam, "UVA ve UVB. UVB ışınları cildin yüzeyini etkiler; güneş yanıklarına ve cilt kanserine yol açar. UVA ışınları ise daha derine inerek erken yaşlanmaya, kırışıklıklara ve DNA hasarına neden olur. Üstelik UVA ışınları bulutlu havalarda bile yüzde seksen oranında yeryüzüne ulaşır ve cam pencereleri rahatlıkla geçer. Dünya Sağlık Örgütü verileri, cilt kanserinin önlenebilir kanserler arasında en yaygın olanı olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, güneşin D vitamini üretimindeki rolü de göz ardı edilemez; bu nedenle amaç güneşten kaçmak değil, akıllıca korunmaktır" dedi.

Pek çok kişinin güneş kremini yanlış miktarda ve yanlış zamanda uygulandığına değinen Dr. Bağlam, "Kremin etkinliği büyük ölçüde nasıl kullanıldığına bağlıdır. Güneş kremi kullanırken unutmamız gereken temel kurallar.

Miktarı küçümsemeyin, yüz ve boyun için bir fındık büyüklüğünde krem kullanılmalı; vücut için ise yaklaşık iki yemek kaşığı (30 ml) gerekiyor. Çoğu insan önerilen miktarın yalnızca üçte birini uyguladığından gerçek koruma çok daha düşük kalıyor. Zamanlamaya dikkat edin. Güneş kremi, güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce uygulanmalıdır; böylece cilt güneş kremini emer. Kalın bir tabaka halinde sürülen krem çok daha etkili olur. Yenilemeyi ihmal etmeyin. Hiçbir güneş kremi kalıcı değildir. Her iki saatte bir, yüzme ya da yoğun terlemenin ardından ise hemen yenilenmesi gerekir. Su geçirmez etiketli ürünler bile 40-80 dakika sonra koruyuculuğunu yitirir" diye konuştu.

Çocukların cildi yetişkinlere kıyasla çok daha ince ve hassas olduğu, bu nedenle güneş hasarının hem daha hızlı gelişip hem de daha kalıcı izler bıraktığını kaydeden Dr. Bağlam, " Bebeklerde güneş koruması 0-6 ay. Altı ayın altındaki bebekler için güneş kremi kullanımı önerilmez; bebek cildi bu yaşta herhangi bir kimyasal veya mineral içeriği absorbe etmeye hazır değildir. Bu dönemde en güvenli yöntem fiziksel korumadır. Bebek arabasına UV filtreli branda takmak, bol kollu giysiler giydirmek ve güneşin en güçlü olduğu saatlerde doğrudan güneşten kaçınmak temel önlemlerdir. Küçük bir gölgelik bile bebeğin aldığı UV dozunu dramatik biçimde azaltır. 6 ay - 2 yaş arası çocuklar, bu yaş grubundan itibaren çocuklara güneş kremi uygulanabilir; ancak ürün seçimi kritiktir. Altı ay ile iki yaş arasındaki çocuklar için titanyum dioksit veya çinko oksit içeren mineral bazlı kremler uygundur. Kimyasal filtre içeren ürünler bu yaş grubunda cilt tahrişine ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Uygulama yaparken gözler, ağız çevresi ve ellerden kaçının. Küçük çocuklar ellerini sık sık ağıza götürdüğünden bu bölgelere çok az ve dikkatli uygulama yapılmalıdır" diye konuştu.

Güneş ışığı yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu aktaran Dr. Bağlam, "D vitamini üretiminden ruh haline, bağışıklık sistemine kadar pek çok süreçte belirleyici bir rol oynar. Hedef güneşi yaşamdan çıkarmak değil; mevsimine ve saatine göre doğru önlemleri alarak güneşle barışık bir yaşam sürmektir. Günde 15-20 dakika orta şiddetli güneş ışığı D vitamini sentezi için yeterliyken, bu sınırın ötesinde UV maruziyeti büyük ölçüde zarara dönüşür. İşte bu noktada güneş kremi, şapka ve koruyucu giysi üçlüsü devreye girer. Çocuklarınıza güneş kremini sevdirin: Uygulama ritüelini eğlenceli hale getirin, onların katılımını teşvik edin ve her yaz bu alışkanlığı pekiştirin. Bugün attığınız bu küçük adım, onların ileriki yıllardaki cilt sağlığına yapılmış büyük bir hediyedir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sağlık, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cilt Kanseri Önlenebilir: Güneş Kreminin Önemi - Son Dakika

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