Cilt Lekeleri: Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Yüzde ya da ellerde ortaya çıkan kahverengi lekelenmelerin sık karşılaşılan cilt sorunlarından biri olduğunu belirten Acıbadem Eskişehir Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Parlak Subaşı, "Sıklıkla kahverengi lekelerde ilk olarak güneşin etkisi olduğu düşünülür. Ancak güneş ışınlarının yanı sıra hormonal değişiklikler, gebelik, yaşlanma, genetik yatkınlık ve bazı cilt hastalıklarının da leke oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle her leke aynı değildir. Doğru tedavi için öncelikle lekenin neden oluştuğunun belirlenmesi gerekir" dedi.

"Tedavi, lekenin tipine göre planlanıyor"

Lekenin oluşmasının temel nedeninin cilde rengini veren melanin pigmentinin bazı bölgelerde normalden fazla üretilmesi olduğunu söyleyen Subaşı, "Her cilt lekesi farklı özellikler gösterir. Yüzde simetrik olarak görülen kahverengi lekeler ekseriya melazma dediğimiz hormonal kaynaklı lekelerdir. El sırtı ve yüzde zamanla ortaya çıkan lekeler daha çok güneş hasarına bağlı yaşlılık lekeleridir. Sivilce, yanık veya yara sonrasında oluşan koyu renk değişiklikleri ise postinflamatuvar hiperpigmentasyon olarak adlandırılır. Görüldüğü gibi her lekenin nedeni farklı olduğu için tedavi yaklaşımı da farklıdır" ifadelerini kullandı.

"Kişiye özel tedavi planı oluşturuluyor"

Leke tedavisine başlamadan önce ayrıntılı değerlendirme yapıldığını söyleyen Subaşı, "Tedavide öncelikle lekenin tipi, derinliği, yaygınlığı ve oluşum nedeni değerlendirilerek kişiye özel bir planlama yapılır. Leke açıcı kremler, kimyasal peeling, PRP ve mezoterapi uygulamaları ile uygun hastalarda çeşitli lazer sistemleri tedavide başarıyla kullanılabilmektedir" dedi.

"Tek seansta süpriz beklenmemeli"

Tedavinin ilk basamağını çoğu zaman leke açıcı kremlerin oluşturduğunu belirten Subaşı, "Bu ürünler düzenli kullanıldığında zamanla lekelerde açılma sağlayabilir. Tedavi süresince cildin tahriş olmaması ve doktor kontrolünde kullanılması oldukça önemlidir. Bazı hastalarda mezoterapi gibi yöntemlerle leke tedavisini desteklemek mümkündür. Bu uygulamalar, aktif maddelerin cildin daha derin tabakalarına ulaşmasını sağlayarak tedavinin etkinliğini artırabilir. Lazer tedavileri de uygun hastalarda oldukça başarılı sonuçlar verdiğimiz yöntemlerden biridir. Lazer ışığı, ciltte fazla miktarda bulunan melanin pigmentini hedef alarak bu pigmenti parçalar. Özellikle güneş ve yaşlılık lekelerinde etkili seçenekler arasında yer alır" diye konuştu.

"Güneşten korunmazsanız lekeler tekrar edebilir"

Leke tedavisinde sabırlı olunması gerektiğine dikkat çeken Subaşı, "Hiçbir yöntem tek seansta süpriz sonuç sağlamaz. Leke tedavisi sabır gerektiren, düzenli takip ve uygun cilt bakımıyla desteklenmesi gereken bir süreçtir. Tedavi ne kadar başarılı olursa olsun, güneşten korunma ihmal edilirse lekelerin tekrar etme riski yüksektir. Bu nedenle en az SPF 50 içeren geniş spektrumlu güneş koruyucuların yıl boyunca, hava bulutlu olsa bile düzenli kullanılması büyük önem taşır. Ayrıca şapka kullanmak, güneşten fiziksel olarak korunmak ve yoğun güneş maruziyetinden kaçınmak da tedavi başarısını artırır" ifadelerini kullandı.

"Geçmeyen lekeler mutlaka değerlendirilmeli"

Ciltte yeni ortaya çıkan ya da giderek koyulaşan lekelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Subaşı, "Eğer cildinizde yeni ortaya çıkan, giderek koyulaşan veya uzun süredir geçmeyen lekeler varsa öncelikle bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeniz gerekir. Doğru tanı, kişiye özel tedavi planı ve düzenli takip ile lekelerde belirgin düzelme sağlamak mümkündür" dedi.