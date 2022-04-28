"Cilt tipine göre güzellik ürünleri tercih edilmeli" - Son Dakika

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, güzellik ürünleri alırken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgi verdi. Dalmış, "Herkesin cilt tipi farklıdır. Bu yüzden güzellik ürünü almadan önce cilt tipinizin ne olduğunu mutlaka belirlemelisiniz ve ona göre alışveriş yapmalısınız" dedi.

Dalmış, güzellik ürünlerini tercih ederken dikkatli davranmanın önemine vurgu yaparak, yağlı cilde sahip olan kişilerin mutlaka salisilik ve glikolik asit içeren ürünlerin kullanılması gerektiğini, sivilceye yatkın olan cilt tipine sahip kişilerin ise tonik kullanarak, daha iyi bir temizlik yapabileceklerini söyledi.

MAKYAJIN İYİ TEMİZLENMEMESİ CİLDE ZARAR VERİR

Dalmış, "Kuru bir cilde sahip kişilerin mutlaka temizleyici ve nemlendirici kullanımında dikkat etmesi gerekiyor. Makyajın iyi temizlenmemesi cilde zarar vererek, yaşlandırmayı hızlandırmaktadır. Bu sebeple iyi bir temizleyici ve nemlendirici kullanımına dikkat edilmelidir. Güzellik ürünü alırken mutlaka sağlık bakanlığından onaylı ürünlere dikkat edilmesi gerek ve taklit ürünlerden kaçınmak gerek" ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ PEELİNG UYGULAMASI YAPIN

Glikolik asit içerikli peelingler sayesinde tüm cilt tiplerinin ideal temizliğe ulaşacağını söyleyen Dalmış, "Ciltte kalan ölü derilere ve toksik maddelerin ayrılması için en ideal güzellik malzemesi peeling ürünlerdir. Güzellik ürünlerini uygularken cilde hassas davranmak da oldukça önemlidir. Örneğin yanaklara çok daha nazik davranırken burun ve alın kısmına istenilen şekilde uygulama yapılabilir. Ancak peeling uygulamalarının sayısı haftaya ikiyi geçmemesi konusunda da dikkatli olunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

GÜNLÜK BAKIMDA NEMLENDİRİCİNİN ÖNEMİ

Nemlendirici kremlerin herkes için uygun kremler olduğunu söyleyen Dalmış, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Nemlendirici kremler herkes için uygun ürünlerdir. Yaz ve kış aylarında farklı doz ve içeriklerde nemlendirici kullanılması gerekmektedir. Nemlendiricilerin içeriğinde mutlaka hyaluronik asit ya da niasinamid bulunması gerekiyor. Ayrıca, Güneş ışınları cilde oldukça zararlı olduğu için mutlaka 30 faktöre kadar cildi matlaştıran bir güneş kremi kullanılması gerekiyor. Böylece lekelenmelerin ve cilt sorunlarının önüne geçilmektedir. Güzellik ürünlerini yasal yerlerden satın aldığınızdan emin olmanız, cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir."