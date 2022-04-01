Çin'de Nüfusun Yüzde 88'inden Fazlası Kovid-19'a Karşı Tam Olarak Aşılandı - Son Dakika

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden Lei Zhenglong, düzenlediği basın toplantısında, Çin ana karası genelinde Perşembe günü itibarıyla 3,27 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulandığını ve 1,24 milyardan fazla kişinin tam olarak aşılandığını açıkladı. 60 yaş üstü yaklaşık 224 milyon kişinin aşılandığını bildiren Lei, bunlardan 212 milyondan fazlasının tam olarak aşılandığını ve 143 milyondan fazlasının ise hatırlatma dozu aldığını söyledi.