Çin'de Nüfusun Yüzde 88'inden Fazlası Kovid-19'a Karşı Tam Olarak Aşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Nüfusun Yüzde 88'inden Fazlası Kovid-19'a Karşı Tam Olarak Aşılandı

01.04.2022 20:27
Çin'de Nüfusun Yüzde 88'inden Fazlası Kovid-19'a Karşı Tam Olarak Aşılandı

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden Lei Zhenglong, düzenlediği basın toplantısında, Çin ana karası genelinde Perşembe günü itibarıyla 3,27 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulandığını ve 1,24 milyardan fazla kişinin tam olarak aşılandığını açıkladı. 60 yaş üstü yaklaşık 224 milyon kişinin aşılandığını bildiren Lei, bunlardan 212 milyondan fazlasının tam olarak aşılandığını […]

Çin'de Nüfusun Yüzde 88'inden Fazlası Kovid-19'a Karşı Tam Olarak Aşılandı

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden Lei Zhenglong, düzenlediği basın toplantısında, Çin ana karası genelinde Perşembe günü itibarıyla 3,27 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulandığını ve 1,24 milyardan fazla kişinin tam olarak aşılandığını açıkladı. 60 yaş üstü yaklaşık 224 milyon kişinin aşılandığını bildiren Lei, bunlardan 212 milyondan fazlasının tam olarak aşılandığını ve 143 milyondan fazlasının ise hatırlatma dozu aldığını söyledi.

YORUMLAR
500
Shanghai, Kovid -19 Salgınına Karşı Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasını Başlattı Shanghai, Kovid -19 Salgınına Karşı Kapalı Yönetimin İkinci Aşamasını Başlattı Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan, Uluslararası Toplumdan Dışlanmamalı Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan, Uluslararası Toplumdan Dışlanmamalı

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çin'de Nüfusun Yüzde 88'inden Fazlası Kovid-19'a Karşı Tam Olarak Aşılandı - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Nüfusun Yüzde 88'inden Fazlası Kovid-19'a Karşı Tam Olarak Aşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement