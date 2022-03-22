Çinli Uzman: Omicron Vakalarına "Büyük Grip" Demek İçin Çok Erken - Son Dakika
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Çinli Uzman: Omicron Vakalarına "Büyük Grip" Demek İçin Çok Erken

22.03.2022 18:03
Çinli Uzman: Omicron Vakalarına "Büyük Grip" Demek İçin Çok Erken

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) bünyesindeki Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan uzmanlar heyetinin başkanı Liang Wannian, bireyler için Omicron kaynaklı şiddetli semptom riskinin azalmış olabileceğini ancak virüsün hızlı yayıldığını söyledi. Liang, "Hastalığın bulaştığı insanların mutlak sayısı yüksekse, toplumda şiddetli vakaların ve ölenlerin sayısı da toplamda yüksek olacaktır; bu da hala […]

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) bünyesindeki Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan uzmanlar heyetinin başkanı Liang Wannian, bireyler için Omicron kaynaklı şiddetli semptom riskinin azalmış olabileceğini ancak virüsün hızlı yayıldığını söyledi. Liang, "Hastalığın bulaştığı insanların mutlak sayısı yüksekse, toplumda şiddetli vakaların ve ölenlerin sayısı da toplamda yüksek olacaktır; bu da hala büyük zararlara yol açabilir" dedi.

Liang Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının temelinde, hızlı müdahale ve hedefli müdahale önlemlerinin yattığına işaret etti. Liang, "Bir salgın tespit edildiğinde, onu daha tomurcuk halindeyken koparıp atmak için bir dizi yönteme sahibiz" diyerek şunu ekledi: "Bunun anahtarı erken tespit ve bertaraf etmede yatıyor." Kovid-19 ile mücadelede her türlü rehavet, tereddüt veya risk alınmasına karşı uyarıda bulunan Liang, zamanında tespit edilip derhal müdahale edilmeseydi virüsün şimdiye dek katlanarak yayılmış olabileceğini söyledi. Liang'a göre, Çin'in son iki yıldır koronavirüsle mücadele için uygulamaya koyduğu kamu sağlığı politikası olan dinamik sıfır-Kovid yaklaşımı, salgının önlenmesi ve kontrolü ile ekonomik ve toplumsal kalkınma arasında iyi bir denge kurulmasında etkinliğini kanıtladı.

Bu yaklaşımın hedefi, salgını mümkün olan en kısa zamanda topluma minimum maliyetle kontrol altına alabilmek. Liang, "Aralıklarla ortaya çıkan her bir salgının dinamik bir şekilde bertarafını hedeflemezsek bu salgınlar evrilerek nihayetinde (virüsün) büyük çaplı yeniden canlanmasına yol açar" dedi. Çin Mart ayından bu yana Kovid-19'un yeniden ortaya çıkışına tanık olurken bazı eyaletlerde gözlenen vaka sayılarında hızlı artışlar yaşandı. 1-18 Mart tarihleri arasında Çin ana karasında bulunan 28 eyalet düzeyindeki bölgede 29.000'in üzerinde yerel Kovid-19 vakası bildirildi. NHC verilerine göre, son salgındaki Kovid-19 vakalarının yüzde 95'inden fazlası hafif veya semptomsuz vakalardan oluşuyordu.

Çin ana karasında Pazar günü yerel olarak bulaşmış 1.947 yeni Kovid-19 vakası ve 2.384 yerel semptomsuz vaka bildirildi. Liang, "(Virüsün) Çin'de bu son yeniden ortaya çıkışı ülkenin Kovid-19 müdahale politikasının ve önlemlerinin etkisiz olduğu anlamına gelmez" dedi. Omicron varyantları dünya genelini kasıp kavurmaya başladığından bu yana vaka sayıları birçok ülke ve bölgede kısa bir süre içinde katlanarak arttı. Liang, "Buna karşın Çin'de, tamamen virüse engel olmak için bir dizi etkin müdahale önlemleri almış olduğumuz için vaka sayılarında daha yavaş bir artışa şahit olduk" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, 22 Mart, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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