Cinsellik için günün hangi saati daha doğru? Uzman terapist önerdi! - Son Dakika

Cinsellik ilgili terapi yapan Laurie J. Watson kadınlarla erkekler arasındaki bu asırlık soruna dair şu tespitleri yapıyor:

TESTOSTERON FARKI

Erkeklerde sabahları saat altı ile dokuz arasında testosteronda artış olur. Doğal olarak günaydın ereksiyonundan yararlanmayı severler. Ne yazık ki, kadınlar sabahları en düşük günlük testosteron miktarına ve akşamları minimum artışa sahiptir.

HORMON DÖNGÜLERİNDE FARKLILIK

Erkekler sabahları testosteronda günlük %25-50 fark yaşayabilir ve bu ciddi bir cinsellik iştahına yol açar. Ancak kadınlarda testosterondaki önemli değişiklikler günlük değil, aylık olarak gerçekleşir ve en büyük artış yumurtlama sırasında ayın ortasında meydana gelir. Üstelik bu artış, erkeklerin yaşadığı kadar dramatik değildir.

TEMİZLİK ÖNEMLİ

Çoğu kadının seksten önce temiz olmakla ilgili bir şeyi vardır. Bu nedenle, onun için sabah nefesi ve bir geceye değecek kadar ter ve koku düşüncesi, sabah cinselliğine yönelik her türlü arzuyu bastırabilir. Erkeklerin koku alma duyusu o kadar hassas olmadığı için, partnerinin vücudunun sıcak yakınlığını hissettiğinde bu konular oldukça önemsizleşir.

SABAH CİNSELLİĞİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN

1. Faydalara odaklanın. Her iki cinsiyet de sabah cinsellik yaşadıktan sonra işte daha iyi performans gösteriyor. Çünkü ilişkiden sonra vazopressin hormonu yükselir ve erkeklerin daha fazla duygusal bağlılık hissetmelerini sağlar.

2. Daha yavaş başlayın. Sarılmak için zaman harcayın ve iltifatlara uzanın.

3. Daha erken yatın. Uyku yoksunluğu, her iki cinsiyette de testosteron seviyelerini düşürür. Yeterince uyumak, maksimum hormonal dengeyi korumak ve her iki cinsiyette de arzuyu engelleyen stres hormonu kortizolün sınırlandırılması için gereklidir.

AKŞAM CİNSELLİĞİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN

1. Rekabetçi sporları izleyin. Araştırmalar, saldırganlık duygularının testosteronunu artırdığını gösteriyor.

2. Vücudundaki küçük testosteron artışlarından yararlanmak için gün boyunca birlikte olma konusunda beklenti oluşturun . Sevgi dolu, takdir edici metinler göndermek, bir kadın için testosterondan daha güçlü bir tetikleyici olur.

3. Günün sonunda birlikte egzersiz yapın. Otuz ila kırk dakikalık yoğun direnç veya dayanıklılık egzersizi testosteron seviyelerini artırır.