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Civanın insan sağlığına etkisi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muskadan dökülen civayla temas eden 3 kişi hastanelik oldu. Civanın insan sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin ADÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Özlüler açıklamada bulundu.

13.08.2024 21:21
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Civanın insan sağlığına etkisi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muskadan dökülen civayla temas eden 3 kişi hastanelik oldu. Olay sonrası civanın insan sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin ADÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Özlüler açıklamada bulundu.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Muskadan dökülen civaya temas eden çocuk, anne ve bir kadın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Civanın insan sağlığı üzerinde etkisine ilişin Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Özlüler açıklamalarda bulundu.

Civa özellikle endüstrileşmenin de artmasıyla birlikte sanayide çok fazla kullanımı artan doğada da bulunan bir ağır metal olduğunu belirten Doç. Dr. Özlüler, "Normalde civa; parlak gümüş renginde, kokusuz ve oda sıcaklığında normal sıvı halde bulunmakta olan ağır bir metaldir. Ancak oda sıcaklığında çok kolay buharlaşıp insanları ve insan sağlığını tehdit edebilir hale gelebilir. Civa buharlaşıp açığa çıktığı ortamlarda çok kolaylıkla sulunum yoluyla akciğere alınabilir. Akciğerde hızla kan dolaşımına geçerek diğer organlara ve dokulara dağılımı gerçekleşir. Civa özellikle akciğerle beraber daha çok beyni ve santral sinir sistemini etkileyebilir. Özellikle psikiyatrik bozukluklar, bilinç değişiklikleri, ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilir." dedi.

Kaynak: İHA

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