Cizre'de 18 yaşındaki Azad, muayenede bulunan fıtıktan kapalı ameliyatla kurtuldu - Son Dakika
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Cizre'de 18 yaşındaki Azad, muayenede bulunan fıtıktan kapalı ameliyatla kurtuldu

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Cizre\'de 18 yaşındaki Azad, muayenede bulunan fıtıktan kapalı ameliyatla kurtuldu
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Cizre'de 3 yıldır kasık ağrısı çeken 18 yaşındaki Azad Yaşar, ultrasonda görülmeyen fıtıktan kapalı TAPP ameliyatıyla kurtuldu. Fiziki muayenede teşhis edilen fıtık için genç hasta, il dışına gitmeden Cizre'de ameliyat edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 yıldır kronikleşen kasık ağrısı çeken 18 yaşındaki Azad Yaşar, ultrasonda çıkmamasına rağmen doktorunun fiziki muayenesiyle teşhis edilen kasık fıtığından laparoskopik (kapalı) TAPP yöntemiyle yapılan ameliyatla kurtuldu.

Cizre'de yaşayan 18 yaşındaki Azad Yaşar, yaklaşık 3 yıldır sağ alt kadran bölgesinde şiddetli ağrılar çekiyordu. Şikayetlerinin artması üzerine Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvuran genç hastaya çekilen ultrasonda herhangi bir fıtık bulgusuna rastlanmadı. Ancak Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mervan Kamar'ın yaptığı detaylı fiziki muayenede fıtık kesesi tespit edildi. Ultrason görüntülerinde gözden kaçabilen durumlar olabileceğini belirten ve muayene bulgularına güvenerek hastaya cerrahi müdahale öneren Op. Dr. Mervan Kamar, operasyonu laparoskopik TAPP kapalı yöntemle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Kasık fıtıklarında erken tanı ve doğru müdahalenin önemine vurgu yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mervan Kamar, "Kasık fıtıkları kendiliğinden iyileşen bir rahatsızlık değildir, tek tedavi yöntemi cerrahidir. Hastamız 3 yıldır kronikleşen bir ağrıyla geldi. Ultrasonda görülmese de muayenemizde fıtık kesesini hissedince kapalı ameliyat kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Gelişen teknolojiyle birlikte kapalı cerrahi yöntemlerin hastalara büyük rahatlık sunduğunu ifade eden Op. Dr. Kamar, "Laparoskopik TAPP yönteminde, karın duvarına açılan minik kesilerden kamera ve özel cerrahi aletlerle girilerek fıtık bölgesine ulaşılır. Fıtık, karın içinden değerlendirilir ve karın zarı ile karın duvarı arasındaki alana yerleştirilen özel bir yama ile onarılır. Bu yöntem, geleneksel açık cerrahiye göre ameliyat sonrası ağrının belirgin şekilde az olmasını, kronik kasık ağrısı riskinin düşmesini ve hastanın günlük yaşantısına çok daha hızlı dönmesini sağlar" dedi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 18 yaşındaki Azat Yaşar, uzun süredir bu ağrıyla mücadele ettiğini belirterek, "Birçok yere başvurmama rağmen teşhis konulamamıştı. Op. Dr. Mervan Kamar'ın titiz muayenesi sayesinde rahatsızlığım belirlendi ve il dışına gitmeye gerek kalmadan Cizre'de yapılan kapalı ameliyatla sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
AmeliyatSağlıkFıtıkSon Dakika

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