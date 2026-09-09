Cizre’de Gebe Okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre’de Gebe Okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor

Cizre’de Gebe Okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Gebe Okulu, düzenlediği eğitimlerle anne adaylarını doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Gebe Okulu, düzenlediği eğitimlerle anne adaylarını doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıyor.

Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Gebe Okulu, anne adaylarının gebelik ve doğum süreçlerini bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerini sağlamak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü eğitim programlarına devam ediyor. Uzman sağlık personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda anne adaylarına teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor. Anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında, diyetisyen İnahet Fındık gebelik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarını anlatırken, fizyoterapist Hivda Yayevi doğuma hazırlık sürecinde yapılması gereken egzersiz ve hareketleri uygulamalı olarak gösteriyor. Ebe Hadice Yalazan Alpaya ise gebelik evreleri, doğum anı, nefes teknikleri, doğum korkusuyla baş etme yöntemleri ve doğum sonrası bakım konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Eğitimlere ilişkin Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Gebe Okulunun temel hedefinin anne adaylarının farkındalıklarını artırmak ve kendilerine olan güvenlerini desteklemek olduğu belirtildi. Açıklamada, anne adaylarının fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlanması için uzman kadro eşliğinde yürütülen eğitimlerin yıl boyunca aralıksız süreceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Selahattin Cizrelioğlu, Devlet Hastanesi, Şırnak, Sağlık, Cizre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cizre’de Gebe Okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
12 yaşındaki Güneş’in davasında yürek yakan an Annesi sanığa böyle seslendi 12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi 10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi
Macaristan’dan 10 Rus diplomata “ülkeyi terk edin“ talimatı Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:57
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yangın Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü değişti İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 11:36:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Cizre’de Gebe Okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement