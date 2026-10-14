Çizre'de sağlık ekipleri hastanede meme kanserinde erken teşhisi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çizre'de sağlık ekipleri hastanede meme kanserinde erken teşhisi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çizre\'de sağlık ekipleri hastanede meme kanserinde erken teşhisi anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çizre Devlet Hastanesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde sağlık ekipleri, meme kanserinde erken teşhisin hayati önemini anlattı. Etkinlikte kendi kendine meme muayenesi teknikleri ve tarama merkezlerinin imkanları aktarıldı, vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Cizre Devlet Hastanesinde düzenledikleri etkinlikle vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin hayati önemini anlattı.

Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde vatandaşlara, meme kanserinde erken tanının ve düzenli taramaların hayati önemi anlatıldı. Toplum sağlığını korumak ve kanser konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cizre Devlet Hastanesinde kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenlenen programda, meme kanseriyle mücadelede en etkili yöntemin erken teşhis olduğuna dikkat çekildi. Etkinlik bünyesinde görev alan uzman sağlık personeli, erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini vurgulayarak düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlara broşürler dağıtılarak, kendi kendine meme muayenesi yapma teknikleri ve tarama merkezlerinin sunduğu imkanlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kanser riskini en aza indirmek ve erken aşamada tespit sağlamak için tarama programlarına katılmanın önemi bir kez daha hatırlatılarak farkındalık mesajı verildi.

Kaynak: İHA
EtkinlikGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:25:15. #7.12#
SON DAKİKA: Çizre'de sağlık ekipleri hastanede meme kanserinde erken teşhisi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei