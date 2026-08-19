Cizre Hastanesi\'nde Diyaliz Üniteleri Yenilendi

Şırnak'in Cizre İlçesinde bulunan Dr. Selahattiin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi diyaliz ünitesindeki tüm cihazlar son teknoloji sistemlerle yenilendi. Yeni nesil cihazlar sayesinde hastaların tedavi konforu ve yaşam kalitesinin artırılacağı belirtildi.

Hastaneye kazandırılan yeni nesil diyaliz cihazları vatandaşların kullanımına sunuldu. Gerçekleştirilen modernizasyon çalışmasıyla diyaliz hastalarının tedavi süreçlerindeki verimliliğin artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Hizmet standartlarını her geçen gün yukarı taşımayı amaçladıklarını belirten Başhekim Halit Sapan, vatandaşlara güvenli ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak için yatırımların süreceğini ifade etti. Güncel tıbbi teknolojileri ilçeye kazandırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Sapan, yenilenen ünitenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.