Çocuk hekimi Koçkar, bebeklerde erken tanı için düzenli kontrol önerdi - Son Dakika
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Çocuk hekimi Koçkar, bebeklerde erken tanı için düzenli kontrol önerdi

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Çocuk hekimi Koçkar, bebeklerde erken tanı için düzenli kontrol önerdi
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Uzm. Dr. Murat Koçkar, bebeklerde gelişim geriliği ve kalça çıkığının düzenli kontrollerle erken tespit edilebildiğini söyledi. İlk altı ayın gelişimin en hızlı dönemi olduğunu belirten Koçkar, boy, kilo ve baş çevresinin düzenli izlenmesini önerdi.

BEBEKLERİN sağlıklı büyümesi ve gelişimsel sorunların erken dönemde tespit edilebilmesi için düzenli çocuk kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Koçkar, doğumdan itibaren belirli aralıklarla yapılan takiplerin birçok hastalığın erken tanısına fırsat sunduğunu söyledi. Dr. Koçkar, "İlk altı ay bebek gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Boy, kilo, baş çevresi ve gelişim basamakları mutlaka uzman hekim tarafından düzenli olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Doğumdan itibaren düzenli doktor kontrollerinin hem fiziksel hem de nörolojik gelişimin izlenmesi açısından hayati önem taşıdığını belirten Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Koçkar, "Bir bebeğin sağlıklı büyüyüp büyümediğini anlamanın yolu yalnızca kilo takibinden geçmiyor. İlk aylarda yapılacak düzenli takipler sayesinde gelişim geriliği, kalça çıkığı ve birçok sağlık sorunu erken dönemde tespit edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

'İLK ALTI AY GELİŞİMİN EN HIZLI DÖNEMİ'

Doğumdan itibaren bebeklerin gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Dr. Koçkar, ilk muayenenin doğum salonunda başladığını söyledi. Dr. Koçkar, "Bebeğin boyu, kilosu, solunumu, kalp sağlığı ve olası doğumsal anomalileri doğar doğmaz değerlendirilir. Ardından anne ile kurulan ten tene temas hem bebeğin dış dünyaya uyumunu kolaylaştırır hem de anne-bebek bağını güçlendirir. Hastaneden taburcu olduktan sonra ikinci ya da dördüncü günde sarılık, emme durumu ve kilo kontrolü için mutlaka yeniden değerlendirme yapılmalıdır" dedi.

'DÜZENLİ KONTROLLER SÜRDÜRÜLMELİ'

Bebeklerin ilk aylarda belirli aralıklarla kontrole çağrıldığını ifade eden Dr. Koçkar, "İlk günlerde görülen yüzde 7 ila 10 arasındaki kilo kaybı fizyolojik olabilir ancak bunun mutlaka hekim tarafından takip edilmesi gerekir. Birinci ayda motor gelişim değerlendirilirken kalça çıkığı açısından hem fizik muayene hem de gerekli durumlarda kalça ultrasonu yapılır. İlk altı ay her ay, altı ile on iki ay arasında üç ayda bir, sonrasında ise yaşa uygun aralıklarla düzenli kontroller sürdürülmelidir" diye konuştu.

'GELİŞİM BASAMAKLARI DİKKATLE İZLENMELİ'

Her bebeğin gelişim sürecinin yakından izlenmesi gerektiğini belirten Dr. Koçkar, "İlk aylarda baş kontrolü, sosyal gülümseme, kahkaha atma, cıvıldama, destekli oturma ve dönme gibi gelişim basamakları büyük önem taşır. Altıncı ay ise hem ek gıdaya geçiş hem de hareket gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Bu süreçte yapılacak düzenli kontroller, gelişimsel farklılıkların erken fark edilmesini ve gerekli tedavilerin zamanında planlanmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
SağlıkÇocukSon Dakika

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