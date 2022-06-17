Çocuk kardiyoloji doktorundan yaz tatiline giren kalp hastası çocuklara tavsiyeler - Son Dakika
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Çocuk kardiyoloji doktorundan yaz tatiline giren kalp hastası çocuklara tavsiyeler

17.06.2022 11:40

Çocuk kardiyoloji doktorundan yaz tatiline giren kalp hastası çocuklara tavsiyeler -"Her gün 1 saat fiziksel aktivite yapmalarında fayda var" -"Hem yaz aylarında hem kış aylarında mutlaka çocuklarımıza sporu sevdirmeliyiz" Karnelerini alan çocuklar okulların kapanmasıyla uzun bir tatile girdi.

Çocuk kardiyoloji doktorundan yaz tatiline giren kalp hastası çocuklara tavsiyeler

-"Her gün 1 saat fiziksel aktivite yapmalarında fayda var"

-"Hem yaz aylarında hem kış aylarında mutlaka çocuklarımıza sporu sevdirmeliyiz"

İSTANBUL - Karnelerini alan çocuklar okulların kapanmasıyla uzun bir tatile girdi. Tatilde doyasıya eğlenmek isteyen ve aynı zamanda sağlıklarını korumak isteyen kalp hastası çocukların ve ailelerin dikkat etmesi gerekenleri, Çocuk Kardiyoloji Eğitimi Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Yıldırım anlattı. Yıldırım, "Hem yaz aylarında hem kış aylarında mutlaka çocuklarımıza sporu sevdirmeliyiz. Her gün 1 saat fiziksel aktivite yapmalarında fayda var" dedi.

Okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren çocuklardan bazıları, hastalıkları nedeniyle tatili doyasıya yaşayamamakta. Kalp hastalığı olan çocuklar da bunun içinde yer alıyor. Birçok kalp hastası çocuk hareketlerinin sınırlanmasına gerek olmadığı halde aileleri tarafından hareket etmekten, spor yapmaktan alıkonulmakta. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Kardiyoloji Eğitimi Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Yıldırım yaz tatili ve çocuk kalp sağlığı hakkında ailelere önemli bilgiler verdi.

"Her gün 1 saat fiziksel aktivite yapmalarında fayda var"

Çocuk Kardiyoloji Eğitimi Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Çocuklarımız bugün karnelerini aldılar. Yoğun tempolu bir okul dönemini hepsi bitirdi. Bundan sonra güzel bir 3 ay onları bekliyor. Çocuk kalp sağlığı doktoru olarak bu tatilde çocuklara önerim fiziksel aktivite. Kış döneminde masa başında, tablette vakit geçirmek zorunda kalan çocukların bir miktar sağlıkları etkilenmiş oldu fiziksel aktivite yapamadıkları için. Fiziksel aktivite olarak, hızlı yürüme, koşma, merdiven çıkma, zıplama ve ip atlama yapabilirler. Her gün 1 saat fiziksel aktivite yapmalarında fayda var. Fitness dediğimiz kemik iskelet sistemini daha da güçlendirecek aktiviteler de var. Eğer yapabiliyorlarsa onları da öneriyoruz. Bu aktiviteler ise germe egzersizleri. Ailelere bu egzersizlerin kalp ve akciğer sağlığı açısından önemli olduğunu öğretmemiz lazım. Fiziksel aktivite yapan çocuklar ayrıca sosyalleşiyor. Sosyalleşen çocuklarda da anksiyete ve depresyon olmuyor. Spor yapan çocuk daha dikkatli ve sosyal oluyor. Bunun yanında çocuklar diyetlerine de dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı ambalajlı ürünlerden uzak tutmalıyız"

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Çocuklukta yapılan her şey ileride karşılaşacağımız hastalıklar oluyor. Çok fazla tuzlu ya da abur cubur yiyen çocuklar ileride hipertansif hasta olarak geri dönüyor. Bu nedenle şimdiden aileler olarak bunun önünü almalıyız. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı ambalajlı ürünlerden uzak tutmalıyız. Çocuklar ev tipi yiyecekler yemeli. Örneğin, evde yapılan meyve suyu, meyve ve sebze. Hem yaz aylarında hem kış aylarında mutlaka çocuklarımıza sporu sevdirmeliyiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ayşe Yıldırım , Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuk kardiyoloji doktorundan yaz tatiline giren kalp hastası çocuklara tavsiyeler - Son Dakika

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